Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Situation der deutschen Autohersteller

In der Defensive geben die deutschen

Autohersteller ein eher schlechtes Bild ab. Umso wichtiger ist es

nun, nach Wegen zu suchen, die ihnen besser zu Gesicht stehen als

das trickreiche Aushebeln von Umweltvorschriften. An gigantischen

Aufgaben besteht kein Mangel – bei der Batteriezelle fürs E-Auto etwa

haben asiatische Hersteller einen großen Vorsprung. In den kommenden

Jahren wird sich entscheiden, welche neuen Technologien sich

durchsetzen werden. So wichtig es ist, den Dieselskandal

aufzuarbeiten und Schuldige zu identifizieren – er darf nicht so

viele Energien verschlingen, dass das Land seine Zukunft

verstolpert.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell