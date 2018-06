Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den geplanten Steuerentlastungen

Einem geschenkten Gaul schaut man nichts ins

Maul? Wer dieses Sprichwort beherzigt, wird sich freuen über die

paar Euro mehr, die der Finanzminister im kommenden Jahr als

Steuerentlastung spendieren will. Folgt man den Musterrechnungen,

sind für eine vierköpfige Durchschnittsverdienerfamilie sicherlich

zwei oder drei Kinobesuche pro Jahr auf Staatskosten drin. Wer

kein Freund deutscher Sprichwörter ist oder zum Nachrechnen neigt,

der wird sich über das vermeintliche Steuergeschenk schon sehr viel

weniger freuen. Denn die geplante Anhebung der Freibeträge ist

schlichtweg verfassungsrechtlich gefordert und der Ausgleich für die

»Kalte Progression« geht bereits auf einen Beschluss der

Vorgängerregierung zurück. Eine wirkliche Steuerreform sieht anders

aus. Und so wird der Staat trotz der vermeintlich großherzigen

Entlastung der Bürger weiterhin im Geld schwimmen. Sonderwünsche

lassen sich nahezu unbegrenzt erfüllen. Sparen? Ein Fremdwort.

Geradestehen dafür muss am Ende doch wieder der Steuerzahler

