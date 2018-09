Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Facebook

Facebook steckt in einer Vertrauenskrise, die

der Hackerangriff befeuert. 50 Millionen Profile sind betroffen:

Schon die Zahl macht deutlich, wie attraktiv Facebook für Hacker

ist – und wie groß die Verantwortung, die das soziale Netzwerk

trägt. Eine zusätzliche Dimension bekommt der Angriff durch die

Funktion »Anmelden mit Facebook«: Nutzer melden sich bei anderen

Diensten einfach über eine »vertrauenswürdige Institution« an. Aber

ist Facebook so eine Institution, die achtsam mit unseren Daten

umgeht, hohe Sicherheitsstandards setzt, über Sicherheitslücken und

Angriffe schnell informiert und somit unser Vertrauen verdient hat?

Auf jeden Fall geben Internetnutzer womöglich mit dem Konzept »viele

Dienste, eine Anmeldung« einmal mehr ein Stück Sicherheit für etwas

Bequemlichkeit auf. Die Verwendung einmaliger Passwörter und der

Einsatz doppelter Authentifizierung machen Mühe und erfordern

Disziplin. Der Aufwand lohnt sich aber für alle, die die Kontrolle

über ihre Daten behalten wollen. Sicherheit und Transparenz sollten

zudem wichtige Kriterien bei der Auswahl der Firmen sein, denen man

seine persönlichen Daten anvertraut.

