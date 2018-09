Westfalen-Blatt: Daas WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Brexit

Große Töne spucken konnte Boris Johnson schon

immer. Da passt es ins Bild, dass der EU-Hasser und Brexit-Hardliner

seiner Parteifreundin Theresa May vor dem Parteitag der Tories

»geistige Verwirrung« vorhält und den Bau einer gigantischen Brücke

zwischen Nordirland und Großbritannien vorschlägt. Keine Übertreibung

ist dem Ex-Außenminister zu absurd, kein Vorschlag zu vollmundig,

wenn es um sein großes Ziel geht: Brexit pur und sofort. Man könnte

das als albernes Polit-Gepolter abtun, hätte Johnson in seiner

Partei nicht so viele Anhänger, die wie er jeglichen Kompromiss mit

der EU ablehnen. Wie soll die Premierministerin da noch ernsthaft

in Brüssel verhandeln? Aus europäischer Sicht kann der Tory-Parteitag

also nur schlecht ausgehen. Entweder, Johnsons Putsch gegen May ist

erfolgreich, was das Aus für die Verhandlungen bedeutet würde, oder

eine geschwächte Teresa May bekommt doch noch eine mühsame Mehrheit

für ihren Kompromissvorschlag, der wiederum für Brüssel unannehmbar

ist. So oder so: Das Brexit-Chaos rückt näher.

