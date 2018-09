Rheinische Post: Kommentar / Der Kampf der Torys = VON GODEHARD UHLEMANN

Die nächsten Tage sind für den Zusammenhalt der

britischen Konservativen entscheidend. Sie werden auch Klarheit über

die Zukunftsfähigkeit der Partei schaffen. Der Parteitag der Torys in

Birmingham diskutiert und polemisiert über den künftigen Kurs. Es

geht um die Frage, welcher Weg beim anstehenden Brexit eingeschlagen

werden soll. Wird sich Premierministerin Theresa May durchsetzen und

mit der EU noch einigen können, oder wird der harte ungeregelte

Austritt aus der EU am Ende eine Tatsache? Die Partei ist darüber

zerstrittener denn je. Am Ende könnte May, deren Autorität ohnehin

schon lädiert ist, das Feld räumen müssen. Ihr früherer Außenminister

Boris Johnson sieht sich schon als Nutznießer dieses Machtkampfes. Er

schreibt populistisch May „geistige Verwirrung“ zu. Auf

Großbritannien kommen harte Zeiten zu. Seit dem Brexit-Votum (Juni

2016) ist die Wirtschaftskraft des Landes um 2,5 Prozent gefallen.

Wer angesichts dieser Entwicklung nicht gegensteuert, sondern sich

lieber in internen Macht- und Richtungskämpfen verausgabt, handelt

verantwortungslos.

