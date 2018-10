Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Verdis Klagen gegen Sonntagsöffnung

Liebe Leute von Verdi, es nervt. Ihr mögt ja dem

Gesetz nach in vielen Fällen sogar Recht haben. Und nebenbei beruft

Ihr Euch sogar auf das Sonntagsgebot in der Bibel. Aber habt Ihr

beim Evangelisten Markus auch genau nachgelesen? Wörtlich steht

dort: »Der Schabat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den

Schabat.« Man könnte meinen, ihr Gewerkschafter betreibt nur das

Geschäft von Amazon und anderen Online-Händlern. Wenn es so weiter

geht, werden bald noch mehr Straßenzüge in den Innenstädten und

Gemeinden ladenfrei sein. Das heißt gleichzeitig: Noch mehr

Beschäftigte im Einzelhandel werden ihre Jobs verlieren. Indem Ihr

die Schuld dem Entfesselungsgesetz der NRW-Landesregierung

zuschreibt, macht Ihr es Euch einfach. Sicher, die Reform, die den

Prozess vereinfachen sollte, sorgt für mehr Rechtsunsicherheit.

Aber begonnen hat Eure Klagewelle schon vor der letzten Landtagswahl.

Liebe Leute von Verdi, setzt Euch endlich mit dem

NRW-Wirtschaftsminister zusammen und findet eine Lösung. Alles

andere nervt nicht nur – es schadet gehörig.

