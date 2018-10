Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Bayern-Wahl

Mit dem Abstand dreier Tage klärt sich der Blick

auf das Ergebnis der Bayern-Wahl. Und so manche Mythenbildung lässt

sich nicht mehr halten. Zum Beispiel, dass die Grünen in den

bayerischen Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern stärkste

Kraft geworden seien. Allerdings holten sie außerhalb Münchens nur in

Würzburg ein Direktmandat; in Nürnberg, Erlangen, Regensburg,

Ingolstadt und anderen Städten lag die CSU vorne. Obendrein

verstiegen sich einige Analysten, die in Berlin und nicht in Bayern

sitzen, zu der These, dass die CSU mit ihrem Sommerstreit über die

Abweisung von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen die AfD im

Freistaat gestärkt habe. Das Gegenteil ist richtig: Während die AfD

bei der Bundestagswahl am 24. September 2017 in Bayern 12,4 Prozent

der Stimmen geholt hatte, waren es am vorigen Sonntag 10,2 Prozent.

Natürlich kann man darüber, ob mit dem Asylthema der Wählerabfluss an

die AfD (160.000) im Rahmen gehalten wurde oder die Grünen (170.000)

stark gemacht wurden, unterschiedlicher Ansicht sein. Jedenfalls

trifft beides zu. Bemerkenswert ist noch eine andere Zahl: Wie keine

andere Partei konnte die CSU Nichtwähler mobilisieren, nämlich

340.000 Personen. Offensichtlich handelte es sich mehrheitlich um

CSU-Sympathisanten, die sonst aus Bequemlichkeit nicht ihr Kreuz

machten, weil der CSU-Sieg bislang immer sicher schien. Das war

diesmal anders und trug mit zu einer höheren Wahlbeteiligung bei.

Viel war von einem »Bayern-Beben« die Rede. Gebebt hat es bislang nur

in der SPD, die rund die Hälfte ihrer Wähler in erster Linie an die

Grünen verlor. Deswegen kommt das linke Spektrum in Addition auch

nicht über 30,5 Prozent hinaus – gegenüber 64 Prozent bei den

bürgerlichen Parteien. Wobei das Attribut »bürgerlich« auch in

Bayern nicht auf alle Teile der AfD-Wählerschaft zutrifft. Denn auch

dort ist der Einfluss des rechtsextremen Flügels um den thüringischen

AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke groß. Vor allem in Franken, das

direkt an Thüringen grenzt. Die CSU will fortan mit einer Partei

regieren, die regional noch tiefer verwurzelt ist als sie selbst. CSU

und Freie Wähler, das bedeutet: Bayern wird noch bayerischer. Und das

bleibt nicht folgenlos. Aufgrund ihrer Verluste droht die CSU den

Nimbus der mächtigen Regionalpartei, deren Wort auf Bundesebene und

in Europa gehört wird, einzubüßen. Das könnte sich schon bei der

nächsten Krise der Großen Koalition zeigen oder spätestens bei der

nächsten Regierungsbildung in Berlin auswirken. Und die könnte

schneller kommen als vermutet. Denn niemand kann vorhersagen, welche

Kräfte wirken, wenn die SPD am 28. Oktober in Hessen ähnlich

abschmiert wie in Bayern.

