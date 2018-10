Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Großpfarreien

Wie können Menschen Religion direkt erleben?

Durch den Kontakt zu Seelsorgern, sei es bei der Taufe eines Kindes,

der Eheschließung oder der Beerdigung eines Angehörigen. Von Pfarrern

wird erwartet, dass sie Vorbilder sind. Wenn man sie aber nicht

antrifft oder sie bei der Hochzeitszeremonie nicht »überzeugen«,

kehren vor allem jüngere Leute der katholischen Kirche den Rücken.

Das hat die Kirchenaustrittsstudie des Bistums Essens gezeigt.

Angesichts von Kostendruck und schwindenden Mitgliederzahlen muss die

katholische Kirche zwangsläufig auf Großpfarreien setzen. Aber das

ist riskant. Wenn sich ein Pfarrer um mehrere Gemeinden gleichzeitig

kümmern muss, leidet die persönliche Beziehung zu den Menschen.

Großpfarreien senken auch die Attraktivität des Priesterberufs. Wer

will schon bis zu neun Beerdigungen in der Woche »erledigen«? Schon

jetzt ist der Priestermangel ein Riesenproblem. Die katholische

Kirche steckt in der Zwickmühle. Inmitten der Strukturreform muss es

ihr gelingen, Religion weiter persönlich erlebbar zu machen. Laien

werden da immer wichtiger. Schafft sie das nicht, schafft sie sich

ab.

