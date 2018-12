Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum CDU-Vorsitz

Was mag am nächsten Freitag überwiegen, wenn

1001 CDU-Delegierte darüber entscheiden, wer der oder die neue

Parteivorsitzende wird: Taktik oder Gefühl? Nach acht

Regionalkonferenzen, unzähligen Aussagen und Eindrücken sollte die

Wahl einigermaßen schwer fallen. In der Tat spricht viel dafür, dass

sich viele Delegierte erst in Hamburg festlegen, wem sie ihre Stimme

geben – und das vom letzten Eindruck abhängig machen. Nicht ohne

Grund feilschen die Kandidaten um jede Minute Redezeit. Während die

Großrhetoriker Friedrich Merz und Jens Spahn Interesse an einer

möglichst langen Rede um die 25 Minuten haben, reichen der auf diesem

Feld weniger begabten Annegret Kramp-Karrenbauer 15 Minuten. Im

Vorfeld des Bundesparteitags hat sich die Stimmung zweimal gedreht.

Nach Angela Merkels angekündigtem Rückzug wegen des schlechten

CDU-Ergebnisses bei der Hessenwahl war es Friedrich Merz, der sich

zuerst ins Spiel bringen ließ und an der Basis schnell zum

»Parteichef der Herzen« avancierte. Die überrumpelte »AKK« behielt

die Nerven und brachte sich in der ersten Woche der

Regionalkonferenzen stetig in die Position der Favoritin. Doch diese

Stellung hat sie nach den weniger überzeugenden Auftritten in

Böblingen und Düsseldorf zumindest eingebüßt. Merz hat wieder eine

Chance. Die Delegierten sind kein getreues Abbild der CDU-Basis. Ein

großer Teil sind Mandatsträger aus Bundestag, Landtagen und

Vereinigungen. Sie gehören zum Parteiapparat, viele von ihnen

versprechen sich von Kramp-Karrenbauer eine Fortsetzung des

Merkel-Kurses – also den Machterhalt um fast jeden Preis und in fast

jeder Konstellation. Weiter so? Diese Taktik könnte sich schon in

näherer Zukunft als falsch erweisen. Denn die Grünen sind so scharf

darauf, nach einem Ende der Großen Koalition in

Regierungsverantwortung zu kommen, dass sie auch mit einer von

Friedrich Merz geführten CDU ein Bündnis schließen würden. Und mit

ihm wäre die Union ganz gewiss in der Lage, härter zu verhandeln und

mehr eigene Unionspolitik gegen die Grünen oder die FDP

durchzusetzen. Doch noch regiert die Kanzlerin. Und wer von den

Delegierten will, dass Angela Merkel gute Chancen hat, bis zum Ende

der Wahlperiode im Herbst 2021 Kanzlerin zu bleiben, der muss sein

Kreuz wohl bei Kramp-Karrenbauer machen. Da kann Merz noch so oft

betonen, dass er im Fall seines Erfolgs vertrauensvoll mit Merkel

zusammenarbeiten würde. Das glaubt ihm kaum einer. In sein

Navigationsgerät hat er als Ziel nicht Konrad-Adenauer-Haus

eingegeben, sondern Kanzleramt. Am Ende geht es in Hamburg also auch

um die Frage: Wie lange soll Angela Merkel noch Bundeskanzlerin sein?

