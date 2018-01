Westfalen-Blatt: das Westfalen-Blatt (Bielefeld) zum Iran

Als am 29. Januar 2002 der US-Präsident George

W. Bush den Begriff »Achse des Bösen« prägte und Nordkorea, Iran und

Irak an den Pranger stellte, war die internationale Empörung groß.

Heute, 16 Jahre später, muss man sagen: Bush lag ziemlich richtig.

Iran und Nordkorea unterstützen Terror und streben nach

Massenvernichtungswaffen. Die Atomprogramme beider Staaten bedrohen

den Frieden und fordern nicht nur die Diplomatie heraus. Das

Atomabkommen mit dem Iran gilt in erster Linie als Verhandlungserfolg

der Europäischen Union. Dass die EU nun alles dafür tut, den

Nuklear-Deal mit dem Mullah-Regime zu erhalten, liegt in ihrem

wirtschaftlichen Interesse. Von der Lockerung der Sanktionen

profitieren in erster Linie EU-Staaten, die wieder auf legalem Weg

Waren in den Iran liefern und Aufträge der Perser annehmen dürfen.

Vor allem deshalb verteidigt der ehemalige Bundeswirtschaftsminister

und derzeit geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) den

Deal so vehement. Nur sollten die deutschen und europäischen

Politiker nicht so tun, als würde ihr Mantra vom »Wandel durch

Handel« tatsächlich die Lebenssituation der Menschen im Iran

verbessern. Die Proteste belegen gerade das Gegenteil. Vom Wachstum,

bedingt durch die Lockerung der Sanktionen, kommt bei den mehr als 80

Millionen Menschen kaum etwas an. Die Führer der Islamischen Republik

bereichern sich, füttern das korrupte System und finanzieren Kriege

und Konflikte in anderen Ländern: Syrien, Jemen, Libanon, Gaza – drei

davon mit einer Grenze zu Israel, das der schiitischen Bedrohung vor

seiner Haustür schon längst nicht mehr tatenlos zusieht und immer

häufiger militärisch in Syrien und im Südlibanon eingreift. Man

sollte sich von der Vorstellung verabschieden, dass Präsident Hassan

Rohani ein »Reformer« ist. Er dient den theokratischen Herrschern um

Revolutionsführer Ali Chamenei als Feigenblatt, um den Westen von

vermeintlich guten Absichten zu überzeugen. Europa sollte gegenüber

den Machthabern in Teheran deutlich kritischer als bislang auftreten.

Es muss ja nicht so kritisch sein wie das Anti-Iran-Bündnis aus USA,

Saudi-Arabien und Israel. Deren Ziel ist der Sturz der Mullahs. Doch

eine weitere instabile regionale Macht im Mittleren Osten ist viel zu

riskant. Normalerweise sollte im Umgang mit dem Iran zwischen

europäischer Appeasement-Politik und

amerikanisch-arabisch-israelischer Aggressivität ein Weg zu finden

sein. Doch dieser Weg zeichnet sich nicht ab. In jedem Fall sollten

wirtschaftliche Interessen nicht allein das politische Handeln

Europas bestimmen.

