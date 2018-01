Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz

Netzwerkdurchsetzungsgesetz – ein Wortungetüm.

Und ein weiterer Beleg dafür, dass die Bundesregierung sich

schwertut, Gesetze zu verabschieden, die sich in der digitalen

Realität behaupten können. Der Versuch, die notwendige Bekämpfung von

Hasskommentaren im Netz auf international tätige Firmen abzuwälzen,

war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das Gesetz lädt geradezu

dazu ein, Menschen mit anderer Meinung zu denunzieren und darauf zu

bauen, dass die überforderten Prüfer im Zweifel löschen, bevor sie

ein Millionenbußgeld für ihr Unternehmen riskieren. Wir leben in

einem funktionierenden Rechtsstaat. Statt die Firmen in die Pflicht

zu nehmen, sollte Heiko Maas lieber Staatsanwaltschaft und Polizei so

ausstatten, dass sie zeitnah entscheiden können, ob ein angezeigter

Inhalt »offensichtlich« – oder auch weniger offensichtlich-

rechtswidrig ist, gelöscht und eine Strafverfolgung eingeleitet

werden muss. Falschanzeigen gegenüber den Behörden würden auch ganz

anders bewertet werden. Aber natürlich ist es billiger, neue Gesetze

zu machen, statt die bestehenden mit den Mitteln des Rechtsstaats

durchzusetzen.

