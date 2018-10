Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Brett- und Kartenspielmesse

Zur Eröffnung der Computerspielmesse Gamescom

ist 2018 erstmals die Bundeskanzlerin nach Köln gereist. Die Brett-

und Kartenspielmesse Spiel in Essen muss dagegen in diesem Jahr noch

auf hohen Politikerbesuch verzichten. Sie und ihre Besucher werden

es verschmerzen. Allerdings werden erstmals der Präsident und

Mitglieder des Dachverbands Deutscher Kulturrat der Messe einen

Besuch abstatten. Das ehrt die Branche, obwohl sie natürlich weiß,

dass nicht jede Neuheit in Aufmachung und Inhalt ein kulturelles

Highlight ist. Doch unterm Strich ist der Satz des Dichters und

Denkers Friedrich Schiller noch genauso wahr wie zu Weimars

Glanzzeit: »Der Mensch ist nur ganz Mensch wenn er spielt.« Das

Gleiche gilt natürlich auch für das Computerspiel. Doch treffen sich

die Familie oder Gruppe persönlich am Spieltisch, dann geht es

dort in keiner Weise steril zu. Man sieht den Mitspieler und

Konkurrenten, hört ihn, riecht ihn. In einer Zeit, in der immer mehr

Menschen vereinsamen, sind gute Spiele nicht nur Unterhaltung,

sondern Medizin für den sozialen Zusammenhalt.

