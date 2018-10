Rheinische Post: Kommentar / Hilflose Dieselpolitik = VON BIRGIT MARSCHALL

Ein weiteres Diesel-Fahrverbots-Urteil bringt

vor allem die Union und Kanzlerin Merkel unter Druck – und das wenige

Tage vor der wichtigen Hessen-Wahl. Das Mainzer Urteil fällt zwar

butterweich aus, denn die Stadt muss nicht kurzfristig Fahrverbote

verhängen. Sie wären erst ab September 2019 umzusetzen, wenn es der

Stadt im ersten Halbjahr nicht noch gelingt, den EU-Grenzwert für

Stickoxid zu unterschreiten. Doch auch ein weiches Urteil schadet dem

Ansehen der Politik, weil sie im Dieselskandal lange untätig blieb

und bis heute keine überzeugenden Lösungen anbieten kann. Neben

Merkel hat vor allem CSU-Verkehrsminister Scheuer die hilflose

Berliner Dieselpolitik zu verantworten. Zudem regiert in Hessen ein

CDU-Ministerpräsident, der nicht genau sagen kann, wie er das ab

Februar 2019 geltende Fahrverbot in Frankfurt noch verhindern will.

Rund 400.000 Pendler fahren täglich hinein in die Mainmetropole,

viele mit einem Diesel. Doch Maßnahmen zur Reduzierung der

Stickoxid-Belastung will das Bundeskabinett erst am 7. November

beschließen, zwei Wochen nach der Wahl.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell