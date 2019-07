Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Politik in Deutschland

Während sich die Deutschen landauf, landab in

die Ferien verabschieden, ist der Terminkalender der Kanzlerin

gnadenlos. Am Sonntag war Angela Merkel zu Gast in Paris. Am

Montag stehen Termine in Sachsen an, am Dienstag der Empfang der

Ministerpräsidentin der Republik Moldau mit militärischen Ehren. Am

Mittwoch, wenn die Kanzlerin 65 Jahre alt wird, tagt das Kabinett

und so weiter und so weiter. Ihre Politik ist rastlos. Mal wieder.

In Deutschland – und in Europa sowieso. Denn nicht zu vergessen: Am

Dienstag hofft Ursula von der Leyen darauf, dass die

EU-Parlamentarier sie – allem Ärger um das krachend gescheiterte

Spitzenkandidaten-Modell zum Trotz – zur neuen Kommissionspräsidentin

wählen. Auch da ist Merkel mittendrin. Fällt von der Leyen durch,

weil ausgerechnet die deutschen Sozialdemokraten gegen sie stimmen,

hat die Große Koalition in Berlin wieder ein Problem mehr. Man muss

trotz alledem kein Mitleid haben. Spitzenpolitiker haben sich ihren

Job ausgesucht. Sie drängen zur Macht, wollen gestalten und zahlen

mitunter einen hohen Preis dafür – wie viele Topkräfte in anderen

Branchen übrigens auch. Respekt und Anstand aber darf Angela Merkel

erwarten. Doch als sie zuletzt drei Mal in kurzer Folge

unübersehbar körperliche Schwächen offenbarte, war davon wenig zu

spüren. Das Unversöhnliche, ja der Hass und die Häme, mit der

insbesondere im Internet über ihre Zitteranfälle gerichtet wurde,

macht sprachlos. Wie es um die Gesundheit der Kanzlerin steht,

wissen wir nicht genau – und wir müssen es auch nicht wissen. Um den

Umgangston in unserer Gesellschaft jedenfalls steht es beängstigend

schlecht. Natürlich ist das Befinden der deutschen Regierungschefin

von größtem öffentlichen Interesse. Die Bürger erwarten zu Recht,

dass die Kanzlerin um die Bedeutung ihrer Position weiß und

entsprechend handelt, selbst wenn das ein vorzeitiges Ausscheiden

aus dem Amt bedeuten würde. Doch nichts deutet darauf hin, dass es

Angela Merkel an dieser Einsicht fehlt. Und noch arbeitet sie

ein schier übermenschliches Programm so ab, wie man es von ihr kennt:

gewissenhaft und ohne jedes Anzeichen von Pathos – ob nun im

Stehen oder im Sitzen. Dieses Pflichtbewusstsein und diese

Selbstdisziplin sollten auch jene würdigen, die schon lange mit

Merkels Politik nicht einverstanden sind. Sie mögen ein Ende dieser

Kanzlerschaft herbeisehnen. Aber das kann keine Rechtfertigung

für einen menschenverachtenden Umgang sein, wie er in den asozialen

Netzwerken tausendfach zum Ausdruck kam. Zu dieser Hemmungslosigkeit

gesellt sich eine besorgniserregende Planlosigkeit in CDU/CSU und

SPD. Was dereinst nach dieser Kanzlerin kommt, ist vollkommen

offen. Nicht Angela Merkel also gibt Rätsel auf, sondern vieles

andere. Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Anfangskredit längst

verspielt. Mal trifft die CDU-Vorsitzende den Ton nicht, dann

wieder sieht sie das Thema nicht. Sie macht Fehler, die Angela

Merkel nie passiert wären. Und hält so die Konkurrenz in

Lauerstellung – Friedrich Merz als große Verheißung der

Vergangenheit und Armin Laschet als der, der kommt, wenn kein

Anderer mehr übrig bleibt. Noch verzweifelter ist die Lage der

SPD. Je mehr Duos sich für den Vorsitz melden, umso mehr fragt

man sich, wann genau aus einem breiten, basisdemokratischen

Wettbewerb endgültig ein Akt der Lächerlichkeit wird. Es gab

Zeiten, da hätten sich die Sozialdemokraten manchen dieser

Kandidaten nicht mal in ihren schlimmsten Träumen vorstellen

können. Unvorstellbar schien lange auch, dass die AfD ein Bundesland

regiert. Doch in Brandenburg, Sachsen und Thüringen wird die

Konkurrenz womöglich alles aufbieten müssen, um genau das zu

verhindern. Wenn es aber Allparteienkoalitionen braucht, um die

AfD in Schach zu halten, wird deutlich, wie sehr sich das politische

System bereits verschoben hat. Im Sommer 2018 hat uns die

Rekordhitze mächtig zugesetzt, im Sommer 2019 lässt die

Ratlosigkeit der Politik unsere Köpfe schwirren. Folgen wird ein

ziemlich heißer Herbst – Kollaps nicht ausgeschlossen!

