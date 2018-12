Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Wahl des CDU-Vorsitzes

Wolfgang Schäuble ist nicht irgendwer. Wenn die

graue Eminenz der CDU – und ganz nebenbei der beliebteste Politiker

der Republik – sich so klar vernehmbar für Friedrich Merz an der

Parteispitze ausspricht, dann will er eine Wirkung erzielen.

Allerdings ist überhaupt nicht ausgemacht, ob es die von ihm

gewünschte Wirkung sein wird. Womöglich erreicht der

Bundestagspräsident mit seinem Vorstoß genau das Gegenteil.

Denn alle, die in seiner Wahlempfehlung ein Manöver gegen Angela

Merkel erkennen wollen, könnten jetzt erst recht Annegret

Kramp-Karrenbauer ihre Stimme geben. Schäuble hat mit seinem offenen

Plädoyer pro Merz den Eindruck noch verstärkt, dass beim

Bundesparteitag nicht nur über die CDU-Spitze entschieden wird,

sondern vor allem auch darüber, wie lange Merkel noch Bundeskanzlerin

bleiben kann.

Klar ist schon jetzt: Bekenntnis und Appell des 76-jährigen

Strippenziehers könnten zur Spaltung der CDU beitragen, falls »AKK«

neue Vorsitzende wird. Das Merz-Lager täte sich mit einer Niederlage

ungleich schwerer als die Anhänger Kramp-Karrenbauers. In der Union

heißt es, dass Schäubles Aktion mindestens 24 Stunden zu früh

gekommen sei und bis zur Abstimmung morgen verpufft sein könnte. Auch

ist die Rede davon, dass der alte Fuchs im eigenen Interesse

gehandelt hat, weil ihn seine intellektuelle Eitelkeit im Winter

seiner langen politischen Laufbahn doch noch ins Kanzleramt treibt.

Das Szenario geht so: Nach einem für Union und SPD möglicherweise

katastrophalen Ergebnis bei der Europawahl am 26. Mai 2019 verlassen

die Sozialdemokraten die Große Koalition; es gibt keine Neuwahlen,

eine neue Bundesregierung (Jamaika oder Minderheitsregierung der

Union) bildet sich aus dem bestehenden Bundestag und wählt Schäuble

zum Bundeskanzler – für eine Übergangsphase bis zur nächsten

Bundestagswahl.

Ausgeschlossen ist das nicht, aber derzeit ist ja gar nichts

auszuschließen. Auch nicht, dass Merkel noch mehr unter Druck gerät

und schon vor der Europawahl ihr Amt aufgibt.

Manche Beobachter interpretieren Schäubles und Merz– Handeln als

Racheversuch zweier Männer, die sich von einer Frau um ihre Karrieren

gebracht sehen. Andere glauben, dass Merz jetzt nicht mehr zu

besiegen sei, weil Schäubles Einfluss auf die Delegierten so groß

ist. Man wird sehen. Jedenfalls sind beide Lager so nervös, dass sich

in Hamburg noch mehr entladen könnte.

