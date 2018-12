Rheinische Post: Kommentar / Europa schlägt gegen die Mafia zurück = VON CHRISTIAN SCHWERDTFEGER

Es dürfte der schwerste Schlag gewesen sein,

den die kalabrische Mafia jemals einstecken musste. Nie zuvor sind

Sicherheitsbehörden staatenübergreifend so massiv gegen die

Organisierte Kriminalität vorgegangen wie am Mittwoch. Zeitgleich

klickten in Italien, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und in

Südamerika die Handschellen. Selbst in Afrika soll es Festnahmen

gegeben haben. Mehr als 90 Mafiosis konnten auf einen Schlag

festgenommen werden. Ein enormer Erfolg von Polizei und

Staatsanwaltschaft, auf den sie zu recht stolz sind. Denn die

Großoffensive gegen die –Ndrangheta beweist auch, dass die

europäischen Justiz- und Strafverfolgungsorgane grenzüberschreitend

agieren und konstruktiv zusammenarbeiten können – ohne dass vorher

etwas durchsickert. Nicht nur die –Ndrangheta dürfte die

Sicherheitsbehörden nun endlich ernst nehmen. Auch die anderen

Mafia-Organisationen und die Organisierte Kriminalität im Allgemeinen

müssten die Botschaft dieser vernetzten Razzia verstanden haben, die

da lautet: Europa arbeitet nun endlich effektiv zusammen im Kampf

gegen das Verbrechen und demonstriert Stärke auch für jeden sichtbar

nach außen. Es bleibt zu hoffen, dass es so bleibt und die Maßnahme

kein Strohfeuer gewesen ist.

