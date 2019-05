Westfalen-Blatt: Kommentar zum Wohnungsmarkt

Teurer, kleiner, umkämpfter: Auf diese Formel

lässt sich die Lage am Wohnungsmarkt in Deutschland nicht verknappen.

Es gibt vielmehr gegenläufige Entwicklungen zwischen einzelnen

Regionen oder Stadt und Land. OWL ist dabei wie so oft ein Abbild der

Republik. Glücklicherweise – zumindest bislang – ohne ganz große

Auswüchse bei Wohnungsnot und Mietenexplosion oder Leerstand und

Landflucht. Hierin liegt auch eine Chance, Wohnen als eine der

wichtigsten Fragen unserer Zeit, regional lösen zu können. Fakt ist,

dass für viele Mieter und Häuslebauer die Grenze der finanziellen

Belastbarkeit erreicht ist. Deshalb braucht es einen Mix von

gezieltem Neubau, Schutz vor starken Mietsteigerungen und

Entlastungen beim Immobilienerwerb.

