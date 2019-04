Westfalen-Blatt: Polizeischüler suchte Kontakt zu Salafisten

Ein Kommissarsanwärter des Polizeipräsidiums

Bielefeld hat nach WESTFALEN-BLATT-Informationen den Kontakt zu

Salafisten gesucht und unter anderem an drei Veranstaltungen mit dem

britischen Prediger Haitham al-Haddad teilgenommen. Nachdem andere

Polizeischüler Vorgesetzte informiert hatten, dass der angehende

Polizist im Unterricht den Koran lese und eine Moschee besuche, die

vom Verfassungsschutz beobachtet werde, leitete die Polizei einen

„Prüffall Islamismus“ ein. Sie ließ ihre Informationen von einem

Islamwissenschaftler des Landeskriminalamts auswerten. Er kam zu dem

Schluss, dass an der Verfassungstreue des muslimischen

Polizeianwärters gezweifelt werden müsse. Das Land NRW verweigerte

dem Mann daraufhin nach der dreijährigen Ausbildung die Verbeamtung.

Victor Ocansey, Sprecher des Landesamts für Ausbildung, Fortbildung

und Personalangelegenheiten der Polizei in NRW, sagte dem

WESTFALEN-BLATT: »Dieses ist der einzige Fall seit 2015, in dem ein

Polizeischüler in NRW wegen extremistischer Vorfälle entlassen

wurde.« Das Verwaltungsgericht Minden bestätigte die Entlassung.

