Sahelzone: 400.000 Kinder können nicht in die Schule / SOS-Kinderdörfer warnen vor Bildungskatastrophe (FOTO)

In der afrikanischen Sahelzone bahnt sich ein Bildungsdrama an. Inder Region schließen nach Angaben der HilfsorganisationSOS-Kinderdörfer weltweit immer mehr Schulen. Allein in den amschlimmsten betroffenen Ländern Mali, Burkina Faso und Niger hättenseit 2017 fast 2000 Schulen den Betrieb eingestellt, über 400.000Kindern würde der Zugang zu Bildung vorenthalten, ihnen würde somitein „elementares Menschenrecht verwehrt“, sagt Bruno Honvo,Projektleiter der SOS-Kinderdörfer in Westafrika.

Grund sei, dass terroristische Anschläge sowie Konflikte zwischen

den Ethnien massiv zugenommen hätten. „Die Menschen haben Angst, ihre

Kinder in die Schule zu schicken, denn die Terroristen schrecken

nicht davor zurück, Schulgebäude in Brand zu setzen, viele Lehrer

sind geflohen“, sagt Bruno Honvo. Die Organisation schätzt, dass über

10.000 Lehrerposten in den drei Ländern nicht besetzt sind.

Besonders schlimm sei die Situation in Burkina Faso. In dem

westafrikanischen Krisenstaat haben Terroristen seit 2016 bereits 200

Anschläge verübt. 65.000 Schüler seien hier von Schulschließungen

betroffen, im Norden des Landes hätten gar keine Schulen mehr

geöffnet. Auch in der Region Mopti in Mali sei die Situation

dramatisch. Dort waren noch vor wenigen Wochen bei einem Massaker in

einem Dorf 150 Menschen getötet worden. Zwei Drittel aller Schulen

seien hier geschlossen. „Auch die vorhandenen Schulen sind oft

spärlich besucht, Eltern lassen ihre Schüler aus Sicherheitsgründen

zuhause“, sagt Honvo. Mit verheerenden Folgen für die Kinder.

„Mädchen, die nicht zur Schule gehen, werden oft

zwangsverheiratet, Jungen häufig als Kindersoldaten rekrutiert“, sagt

Honvo. Die Sahelzone, eine ohnehin bitterarme Region, drohe weiter

ins Abseits zu geraten. „Der Bildungsnotstand wird die Krisen noch

verschärfen“, sagt Honvo. Wenn ganze Generationen ohne Bildung

aufwüchsen, hätten die Länder keine Chance, sich aus der Armut und

der daraus resultierenden Abhängigkeit von der Entwicklungshilfe zu

befreien. Schon jetzt lebten die meisten Analphabeten weltweit in

dieser Region.

Die SOS-Kinderdörfer sind seit den 70er Jahren in der Sahelzone

aktiv und setzen sich mit vielen Programmen gezielt für Bildung ein.

In den drei Ländern Burkina Faso, Mali und Niger betreibt SOS

insgesamt acht Schulen, die bislang alle ihren Betrieb fortführen und

von 5000 Kindern und Jugendlichen besucht werden.

