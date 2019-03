Westfalenpost: Preis der Willkommenskultur

Das vollmundige „Wir schaffen das“ von Kanzlerin

Merkel auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise war für viele Kommunen

ein teures Versprechen. Denn Schulbildung, Kita-Plätze, Wohnungen,

Gesundheitsversorgung und die mühevolle Integrationsarbeit der

Asylbewerber blieben an ihnen hängen. Die Städte haben den Kraftakt

mit viel humanitärem Pragmatismus und ehrenamtlicher Hilfe dennoch

gemeistert. Die Milliarden von Bund und Ländern flossen dafür

zögerlich, aber sie flossen. Dass Finanzminister Scholz nun plant,

die Flüchtlingsgelder aus Berlin zusammenzustreichen, zeigt den

Realitätsverlust auf Bundesebene. Die Flüchtlingskrise mag aus den

Schlagzeilen verschwunden sein, in den Städten steht die

Integrationsarbeit jedoch noch am Anfang. Wer jetzt die Kommunen

allein lässt und in Steuererhöhungen treibt, befeuert Neiddebatten

und vergiftet erneut das gesellschaftliche Klima. Die Länder dürfen

es Scholz nicht durchgehen lassen, dass er sich auf Kosten der

Kommunen aus der „Willkommenskultur“ stiehlt. Kurzsichtig sind die

Kürzungspläne obendrein. Die Folgekosten einer misslungenen

Flüchtlingsintegration dürften mittelfristig viel höher sein als der

Einspareffekt im Etat 2020. Anerkannte Asylbewerber und die hohe Zahl

von Geduldeten müssen jetzt fit gemacht werden für ein Leben auf

eigenen Füßen. Eine zweite Chance gibt es dafür nicht.

