Westfalenpost: Von gestern / Kommentar von Martin Korte zum Thema Diesel/E-Mobilität

Ist das noch eine Warnung oder schon ein

Erpressungsversuch? Volkswagen-Chef Diess sagt den Abbau von

100 000 Arbeitsplätzen im VW-Konzern voraus, sollten die

verschärften Kohlendioxid-Vorgaben der EU Realität werden. Und

überhaupt: E-Autos, die von schmutzigem Kohlestrom angetrieben

würden, seien aus Sicht des Klimaschutzes ein Witz. Gut, bei dem

letzten Argument liegt er inhaltlich nicht ganz falsch. Trotzdem

fährt sein Unternehmen, das uns den ganzen Abgasskandal schließlich

erst eingebrockt hat, ein gigantisches Ablenkungsmanöver. Diess weiß

ganz genau, dass zum Beispiel China E-Autos per Quotierung und

Subventionierung millionenfach in den Markt schiebt. Natürlich will

VW dort mitmischen – ohne sich dafür zu interessieren, wie im Reich

der Mitte der Strom erzeugt wird. Deutschland gibt bei der Zukunft

der Mobilität längst nicht mehr die Richtung vor. Auch

Verkehrsminister Scheuer ist ein Mann von gestern: Er lehnte im

Bundestag Bußgelder für die Hersteller mal wieder ab. Das Anbiedern

an die Konzerne bringt nichts. Für Kohlendioxid-Strafzahlungen ist

Brüssel zuständig.

