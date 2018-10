BERLINER MORGENPOST: Erdogans langer Arm / Leitartikel von Miguel Sanches zur Türkei

Der vollständige Leitartikel: Auf die öffentliche Verunglimpfung

eines Staatspräsidenten stehen hohe Strafen, in Deutschland bis zu

fünf Jahre Haft. Daran muss man erinnern, weil in Ankara am

Donnerstag der Prozess gegen einen Mann aus Braunschweig begann, der

Staatschef Recep Tayyip Erdogan auf Facebook als „Kindermörder“

bezeichnet haben soll. Die Empörung in Deutschland ist groß. Viele

reden über den Fall, als ob der Ehrenschutz ein Willkürparagraf, eine

Marotte Erdogans wäre. Sie machen es sich zu einfach. Auch Politiker

verdienen Respekt, sie sind kein Freiwild und soziale Netzwerke keine

rechtsfreien Räume. Die Anklage gegen den Braunschweiger ist an sich

noch keine Grenzverletzung, und die gestrige Reaktion des Gerichts

war verhältnismäßig. Es setzte den Angeklagten auf freien Fuß, weil

er nicht vorbestraft ist. Eine Besonderheit des deutschen Rechts ist,

dass solche Taten lediglich mit der Ermächtigung des

Bundespräsidenten verfolgt werden. Meist haben die Präsidenten

davon abgesehen, weil sie ihr Amt souverän ausübten und ihre Schmäher

mit Milde und Toleranz beschämten. Das ist ein Reaktionsmuster, das

Erdogan wesensfremd ist. Mit Vorliebe statuiert er Exempel,

unerbittlich und gnadenlos. Es gibt Tausende Beispiele dafür. Der

zweite große Unterschied ist, dass man inzwischen Zweifel haben muss,

ob ein Angeklagter in der Türkei überhaupt noch ein faires Verfahren

bekommt. Es läuft auf eine Umkehr der Beweislast hinaus. Der

Angeklagte muss seine Unschuld beweisen – und nicht umgekehrt die

Staatsanwaltschaft ihm eine Schuld nachweisen. Und so muss jeder, der

das Glück hatte, aus der Untersuchungshaft in der Türkei entlassen zu

werden und nach Deutschland zurückkehren zu dürfen, sich zweimal

überlegen, ob er das Risiko auf sich nimmt, zur Hauptverhandlung

wieder in das Land zu reisen. Man ahnt, was solche Erfahrungen mit

den Türken in Deutschland, beziehungsweise mit den türkischstämmigen

Deutschen machen. Sie erzeugen Verunsicherung, ein Klima der Angst.

Sie sollten sich künftig zweimal überlegen, was sie posten, twittern

oder sonst wo an die große Glocke hängen – und vor allem, ob sie noch

unbefangen in die Türkei reisen können. In Deutschland sind sie in

Sicherheit, aber gewiss nicht vor Einschüchterung geschützt. Erdogan

behandelt Gegner wie Staatsfeinde und die wie Vogelfreie. Er verliert

jedes Maß. Auch dafür gibt es viele Beispiele, wie der Umgang mit dem

Journalisten Deniz Yücel oder mit dem US-Pastor Andrew Brunson, der

ohne Anklage im Gefängnis sitzt, zeigt. Was die Türkei in diesen

Tagen Saudi-Arabien vorwirft – die Verschleppung oder gar Ermordung

eines Journalisten -, ist übrigens ein Beispiel von Doppelmoral. Ende

Juli hat die Mongolei die Entführung des türkischen Staatsbürgers

Veysel Akçay gerade noch verhindern können, weil sie der Maschine der

türkischen Luftwaffe den Start verweigerte. Der Mann war Leiter einer

Schule, die mit der Gülen-Bewegung in Verbindung gebracht wird. In

Berlin tritt der türkisch Journalist Can Dündar nur noch unter

Polizeischutz öffentlich auf. Und es klingt nicht tollkühn, sondern

glaubhaft, was in der Hauptstadt die Runde macht, nämlich, dass Autos

gesehen wurden, die denen einer berüchtigten türkischen

Polizeieinheit ähneln. Die Beispiele zeigen erstens eine Strategie

der Einschüchterung und zweitens, dass Verletzungen der Souveränität

anderer Staaten in Kauf genommen werden. Auch da ist die Türkei kein

Einzelfall. Der Rechtsstaat ist leider weltweit eine vom Aussterben

bedroht Spezies.

