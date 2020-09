Wieviel Muslim steckt in Dir? – Einblicke in die Feinheiten der islamischen Welt

Vielen Menschen ist klar, dass der Sinn der Religionen über Jahrhunderte nicht ausreichend verstanden wurde, vor allem nicht der Islam. Laut dem Autor dieses neuen Buches haben weder die Muslime noch die Nicht-Muslime die Religion gebührend verstanden. Obwohl der Koran, im Vergleich zu anderen Religionsausübungen, einen sehr logischen Aufbau zur Erklärung der “puren” Religion hat, wurden die Bedeutungen der Wörter in ihm merkwürdigerweise verfälscht. Daher praktizieren die Muslime ihre Religion total anders als im Koran beschrieben. Die Nicht-Muslimischen Leser dieses Buches werden mit einem tiefer greifenden Wissen in die Feinheiten der islamischen Welt eingeführt, so dass sie am Ende imstande sein werden, die islamische Religionsausübung viel besser einzuschätzen als die sog. Lippenbekenntnis-Muslime.

Die muslimischen Leser des Buches “Wieviel Muslim steckt in Dir?” von Arif Dil?en werden feststellen, wie viele Wörter aus den eigentlichen Bedeutungen (Wurzel) so weit entfernt wurden, so dass Muslime heute weder den damaligen noch den heutigen Sinn der Verse, einigermaßen verständlich darstellen können. Die falschen Interpretationen gehören dann logischer Weise zur Tagesordnung. Der Autor leistet mit seinem Buch einen Beitrag dazu den Schaden der Fehlinterpretationen zu beseitigen und liefert den Lesern interessante Einblicke in die Welt des Islams.

"Wieviel Muslim steckt in Dir?" von Arif Dil?en ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-8700-5 zu bestellen.

