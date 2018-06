Winkelmeier-Becker: Abmahnkosten bei Datenschutzverstößen aussetzen

Abmahnmissbrauch aufgrund der

Datenschutzgrundverordnung muss kurzfristig unterbunden werden

Unseriöser Verbände und Kanzleien sprechen bereits Abmahnungen

aufgrund von Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung aus. Dazu

erklärt die rechts- und verbraucherschutzpolitische Sprecherin der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker:

„Derzeit besteht die Gefahr, dass unseriöse Kanzleien und

Abmahnvereine die Datenschutzgrundverordnung gezielt ausnutzen. Bei

der Umstellung auf die Erfordernisse des neuen Datenschutzrechts sind

für kleine und mittlere Unternehmen ohne Rechtsabteilung oder Vereine

ungewollte Regelverstöße nicht immer auszuschließen. Dies darf nicht

für eine teure Abmahnwelle missbraucht werden. Dem wollen wir rasch

einen Riegel vorschieben. Durch eine kurzfristige gesetzliche

Regelung kann die Kostenerstattung für Abmahnungen für Verstöße gegen

die Datenschutzgrundverordnung für eine Übergangszeitraum von zum

Beispiel einem Jahr ausgeschlossen werden. Dadurch entfällt der

wirtschaftliche Anreiz für Abmahnvereine und -kanzleien und die

Unternehmen haben Zeit, neuen Anforderungen durch die

Datenschutzgrundverordnung umzusetzen, ohne sofort mit Abmahngebühren

belastet zu werden.“

Hintergrund:

Maßgeblicher Grund für missbräuchliche Abmahnungen, die nicht auf

das Abstellen einer real belastenden Vorgehensweise eines

Wettbewerbers abzielen, sind die möglichen Einnahmen aus

Kostenerstattung und Vertragsstrafen. Dieser Anreiz sollte aufgehoben

werden, indem der Ersatz der Aufwendungen einer Abmahnung nach § 12

Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

und die Verhängung von Vertragsstrafen für Verstöße gegen

Bestimmungen der DSGVO unter bestimmten Voraussetzungen vorläufig

ausgeschlossen werden. Die Wirkung wäre ähnlich der aussetzenden

Regelung in Österreich, die in der aktuellen Diskussion vielfach als

Beispiel für eine Regelung in Deutschland genannt wird.

Vorbild hierfür könnte die i.R.d. Novellierung des Gesetzes gegen

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) eingeführte Vorschrift des § 32e GWB

sein. Hiernach ist für die Dauer von vier Monaten nach Abschluss

einer Sektoruntersuchung, bei der das Bundeskartellamt die Strukturen

und Wettbewerbsbedingungen in bestimmten Wirtschaftszweigen

untersucht, zwar eine Abmahnung eines Unternehmens dieses Sektors

möglich, aber nicht die Geltendmachung von Aufwendungsersatz durch

den Abmahnenden. Auch hier ist der Zweck der Regelung, gezielte

Geschäftsmodelle zu verhindern. Gegenüber einem Ausschluss von

Abmahnungen aufgrund der DSGVO hätte dies den Vorteil, dass

Unternehmen und Gewerbetreibende auf die Einhaltung der neuen

datenschutzrechtlichen Vorschriften hingewiesen und Unterlassung

verlangt werden kann, bei – oftmals unbeabsichtigten/unbewussten –

Verstößen aber nicht das hohe und vielfach unangemessene Kostenrisiko

einer Abmahnung tragen müssen.

