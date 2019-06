Winkelmeier-Becker/Sensburg: Opfer des SED-Unrechtsregimes unterstützen

Bundestag berät die Entfristung der

SED-Unrechtsbereinigungsgesetze

Der Bundestag berät am morgigen Freitag den Entwurf eines Gesetzes

zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer

der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR. Dazu erklären die

rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth

Winkelmeier-Becker, und der Berichterstatter, Patrick Sensburg:

Elisabeth Winkelmeier-Becker: „Fast 30 Jahre nach dem Ende des

DDR-Unrechtsstaates zeigt sich, dass die Aufarbeitung dieses Unrechts

noch nicht beendet ist. Dies zeigen die immer noch sehr hohen Zahlen

bei den Anträgen auf Rehabilitierung. Von daher wird es Zeit, dass

wir die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze endlich entfristen. Wir

mussten leider sehr lange auf die Vorlage dieses Gesetzentwurfes

durch das Bundesjustizministerium warten. Allerdings gibt es noch

Verbesserungsbedarf bei den Regelungen für die Heimkinder. Hier

müssen wir im parlamentarischen Verfahren noch nachbessern. Wir

wollen mit diesem Gesetz ausdrücklich anerkennen, dass Menschen einen

hohen Preis dafür gezahlt haben, dass sie für ihre politische Haltung

eingestanden und an ihren Träumen und Wünschen festgehalten haben.

Sie haben einen hohen persönlichen Preis gezahlt, aber dafür einen

wichtigen Beitrag geleistet, dass eine Bürgerbewegung zustande

gekommen ist, die zur Wiedervereinigung führte. Dafür sind wir

dankbar.

Hinsichtlich eines weiteren dunklen Kapitels der SED-Diktatur

haben wir erheblichen Nachholbedarf: Zwangsadoptionen in der

Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR müssen wissenschaftlicher

Forschung verstärkt zugänglich gemacht werden. Mit der Errichtung

einer DNA-Datenbank wollen wir zudem Betroffenen helfen, auf dem Weg

der freiwilligen Registrierung vielleicht doch noch ihre leiblichen

Kinder oder Eltern zu finden.“

Patrick Sensburg: „Wir als CDU/CSU-Fraktion setzen uns seit Jahren

stark für die Aufarbeitung des SED-Unrechts ein. Erinnerung,

Aufarbeitung und Wiedergutmachung dürfen niemals an Bedeutung

verlieren. Die Opfer verdienen Rehabilitierung – gesellschaftlich und

rechtlich. Das Gesetz zur Entfristung der Rehabilitationsgesetze ist

für ein richtiges und längst überfälliges Signal für die Opfer des

SED-Unrechtsregimes. Geschädigten, die erst spät den Weg zu einem

Rehabilitationsverfahren gehen können, droht dann kein Verlust der

Rehabilitierungsmöglichkeit zum Jahresende 2019. Wir teilen

insbesondere die Bemühungen, die Lage der ehemaligen Heimkinder zu

verbessern, welche als Säuglinge oder Kleinkinder in den

Einrichtungen landeten und bis heute nicht wissen, warum. Die von dem

Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelungen müssen jedoch noch erweitert

werden. Dies ist gerade auch für diejenigen Kinder und Jugendlichen

wichtig, deren Bezugspersonen aus politischen Gründen in Haft

genommen wurden.“

Hintergrund:

Der Deutsche Bundestag berät morgen den Entwurf eines Gesetzes zur

Verbesserung rehabilitierungsrechtlichen Vorschriften für Opfer der

politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR in erster Lesung. Mit

dem Gesetzentwurf, der eine Vorgabe des Koalitionsvertrages umsetzt,

werden die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze dauerhaft entfristet.

Ferner sieht der Gesetzentwurf Verbesserungen für die Entschädigung

von DDR-Heimkindern vor, die Opfer politischer Verfolgung waren.

Zugleich setzt die Koalition ein dringendes Anliegen von CDU und CSU

um, die wissenschaftliche Forschung zu Fällen von Zwangsadoptionen in

der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR zu stärken. Außerdem

soll durch eine DNA-Datenbank den Betroffenen die Möglichkeit gegeben

werden, selbst aktiv die Suche zu betreiben.

