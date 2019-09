Winkelmeier-Becker/Steineke: Identitätsdiebstahl bekämpfen – Mehr Verbraucherschutz wagen

Entwurf des BMJV lässt Verbraucher mit Problemen

allein

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD sieht vor, die

Aufsicht über die Inkassounternehmen zu verstärken und die Regelungen

zum Inkassorecht verbraucherfreundlich weiterzuentwickeln. Die Medien

berichten über die konkreten Pläne des Bundesjustizministeriums. Dazu

erklären die rechts- und verbraucherpolitische Sprecherin der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker, und der

zuständige Berichterstatter, Sebastian Steineke:

Winkelmeier-Becker: „Ohne seriöse Inkassounternehmen würde es

keinen Kauf auf Rechnung geben. Wir wollen jedoch Verbraucher vor

unseriösen Inkassounternehmen schützen. Sowohl Verbraucher als auch

seriöse Inkassodienstleister müssen gleichermaßen profitieren.

Deshalb müssen wir die Kosten in den Blick nehmen, die bei

unbestrittenen Forderungen und bei Tilgungsvereinbarungen dem Kunden

in Rechnung gestellt werden. Die Branche muss auch auf eine Ansprache

in einem angemessenen Ton achten.

Verbraucher brauchen auch klare Angaben zum Auftraggeber des

Inkassounternehmens und zum Datum des Vertragsschlusses.

Inkassounternehmen müssen verpflichtet werden, noch deutlicher

darzulegen, wann und wie welche Forderung entstanden ist. Dazu sollte

der Vertrag oder die Rechnung beigelegt werden. Zudem sollen

Verbraucher künftig Inkassounternehmen in einem

Online-Check-Verfahren auf ihre ordnungsgemäße Registrierung

überprüfen können.

Sorge bereitet uns außerdem das Problem des Identitätsdiebstahls,

bei dem Inkassounternehmen von Kriminellen instrumentalisiert werden.

Das Thema spielt in den Überlegungen der Bundesjustizministerin

bislang überhaupt keine Rolle.“

Steineke: „Ein Problem in der Praxis ist insbesondere die Frage

nach der Verhältnismäßigkeit der Kosten. Der Entwurf sieht bisher

lediglich eine pauschale Gebührenschwelle vor, lässt aber zum

Beispiel das Grundproblem der Kosten bei kleineren Forderungen

vollständig unangetastet. Wir wollen hierbei sowohl einen effektiven

Verbraucherschutz erreichen, als auch gleichzeitig für die

Unternehmen rasch Rechtssicherheit für seriöse Inkassodienstleister

herstellen. Wir müssen auch zwingend über eine deutlich stärkere

Zentralisierung der Aufsicht nachdenken, dort reicht der Entwurf aus

unserer Sicht nicht aus. Zum bisherigen Entwurf des

Bundesjustizministeriums haben wir daher noch reichlich

Gesprächsbedarf.“

