phoenix tagesgespräch: FDP kritisiert Mietpreisbremse: Hilft den Falschen und ist „Wohlfühlrhetorik der SPD“

Die FDP hat sich anlässlich der Bundestags-Diskussion

über die Reform des Mietrechts gegen staatliche Einflussnahme

ausgesprochen. „Die Mietpreisbremse hilft den Falschen und löst die

Probleme nicht“, so der FDP-Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik im

Bundestag, Daniel Föst, im Fernsehsender phoenix. Immer noch sei es

so, dass der solventeste Bewerber schließlich eine Wohnung bekomme.

„Die Mietpreisbremse ist Wohlfühlrhetorik der SPD. Wer Mietern Macht

geben will, der muss Wohnraum schaffen. Steigende Mietpreise zeigen,

dass wir eine gigantische Angebotslücke haben“, sagte der Liberale

und plädierte dafür, mit Hochdruck zusätzliche Wohnungen zu schaffen.

Der SPD-Obmann im Ausschuss für Bauen und Wohnen, Bernhard

Daldrup, verteidigte dagegen den Regierungsentwurf, der sicherstelle,

dass Mieter mehr Auskunftsrechte bekämen. „Es wird zu mehr

Transparenz im Verhältnis von Vermieter zu Mieter kommen. Die Rechte

der Mieter werden gestärkt“, so der Sozialdemokrat. Der Markt sei

derzeit nicht in der Lage, den Bedarf zu decken und die Mieter zu

schützen. „Wir haben es derzeit mit einem Marktversagen zu tun, das

auf dem Rücken der Mieter ausgetragen wird“, meinte Daldrup. Bis neue

Wohnungen für eine Entlastung sorgen könnten, müssten

Schutzmechanismen wirken.

http://ots.de/wlRHIX

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell