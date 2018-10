Winkelmeier-Becker/Steineke: Musterfeststellungsklage ab morgigen Donnerstag möglich

Am 1. November 2018 startet die

Musterfeststellungsklage in Deutschland

Ab dem morgigen Donnerstag gibt es mit der

Musterfeststellungsklage ein neues kollektives

Rechtsschutzinstrument, das wir im Juni im Bundestag beschlossen

haben. Verbraucher können sich dann in Deutschland

Musterfeststellungsklagen anschließen, die von Verbraucherverbänden

geführt werden. Hierzu erklären die rechts- und verbraucherpolitische

Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth

Winkelmeier-Becker, und der zuständige Berichterstatter, Sebastian

Steineke:

Elisabeth Winkelmeier-Becker: „Ab morgen können Verbraucher in

Deutschland ihre Rechte noch besser und einfacher durchsetzen. Mit

der von uns eingeführten Musterfeststellungsklage steht ihnen ein

kostengünstiges und effizientes kollektives Rechtsschutzinstrument

zur Verfügung, dass es ermöglicht, bei Massenschäden Ansprüche in

vereinfachter Form gerichtlich feststellen zu lassen. Gerade im

Hinblick auf die Diesel-Geschädigten ist dies ein Meilenstein für den

Verbraucherschutz in Deutschland. Wir konnten seitens der Union im

Gesetzgebungsverfahren durchsetzen, dass nur besonders qualifizierte

Verbände klagebefugt sind. Die Rechte der Verbraucherinnen und

Verbraucher sehen wir bei der Verbraucherzentrale Bundesverband

(vzbv) und dem ADAC in guten Händen.“

Sebastian Steineke: „Die erste große Musterfeststellungsklage von

Verbraucherzentrale und ADAC gegen VW war schon lange vor dem 1.

November vorbereitet. Allein das zeigt, dass hier großer

gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestand. Wir sind guter Dinge, dass

sich das Instrument in der Praxis bewähren und zu einem noch höheren

Maß an Verbraucherschutz in Deutschland führen wird.“

Hintergrund:

Mit der Einführung der Musterfeststellungsklage in diesem Jahr

geben wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern ein neues Instrument

zur effektiven und kostengünstigen Durchsetzung ihrer Rechte an die

Hand. Ab dem 1. November 2018 können beim Bundesamt für Justiz

registrierte Verbraucherverbände Musterfeststellungsklagen erheben,

denen sich betroffene Verbraucher entsprechend anschließen können.

