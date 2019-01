„Wir lassen uns nicht verheizen!“ – Offener Brief an die Kohlekommission / Der Jugendrat der Generationen Stiftung appelliert dramatisch (FOTO)

„Wir lassen uns nicht verheizen!“ – Jugendrat fordert sofortigenKohleausstieg und nachhaltige Klimapolitik JETZT

Sehr geehrte Kommission für Wachstum, Strukturwandel und

Beschäftigung,

Sie tagen heute im Rahmen des „Kohlegipfels“ in Berlin über die

Zukunft der Kohle – wobei der Ausstieg ja längst beschlossen war.

Würden Sie konsequent in die Zukunft denken, so würden Sie heute über

das sofortige Ende der Kohleförderung und über

Beschäftigungsalternativen für die letzten Kohlearbeiter diskutieren.

Sie aber tagen über die „Zukunft“ eines anachronistischen fossilen

Brennstoffs und verlängern dabei lebenserhaltende Maßnahmen für eine

dem Tode geweihte Industrie. Weil Sie im Landtagswahljahr 2019 Angst

um Wählerstimmen haben? Warum? Dabei haben Politiker*innen sich doch

bereits Ihren Wählern gegenüber verpflichtet, Schaden vom Volk

abzuwenden und die Bürger zu schützen – nach dem letzten Stand der

Wissenschaft 2019, nicht nach dem der Wunsch der ohnehin sterbenden

Kohleindustrie.

Dabei geht es um nichts weniger als um unser Leben. Sie haben

heute die Chance und die Pflicht, über die Zukunft der jungen und

nachfolgenden Generationen mitzuentscheiden.

Mittlerweile weiß es jedes Schulkind: nur durch den Kohleausstieg

kann Deutschland seine Klimaschutzziele einhalten. Stand Januar 2019

ist wissenschaftlich belegt, dass uns – konkret: Ihnen als

Verantwortlichen der Kohlekommission – lediglich elf Jahre bleiben,

um die dramatischsten Folgen der Erderwärmung abzuwenden. (Quellen:

UN – Sonderbericht des Weltklimarates, Fraunhofer-Institut für

Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik, Deutsches Institut für

Wirtschaftsforschung)

Wir, der Jugendrat der Generationen Stiftung, fordern Sie zusammen

mit vielen weiteren Unterstützern eindringlich auf: Beenden Sie die

Kohle-Ära in Deutschland bis 2020! Dieser Termin muss vollständig und

zuverlässig eingehalten werden. Auch Ihre Kinder wollen sich auf Sie

verlassen können, in der Hoffnung, für Ihre Enkelkinder einen

lebenswerten Planeten vererbt zu bekommen.

Am 1. Februar 2019 erwartet Deutschland ihren Abschlussbericht.

Enttäuschen Sie uns nicht. Sie verhandeln über unsere Zukunft! Wir

bitten Sie, im Namen junger und kommender Generationen – herzlichen

Dank!

Mit hoffnungsvollen Grüßen

Der Jugendrat der Generationen Stiftung

V.i.S.d.P Claudia Langer, Gründerin Generationen Stiftung

