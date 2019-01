„Wir sind bunt.“ / Austauschorganisation Experiment e.V. setzt mit Jahresmotto Zeichen gegen Rassismus (FOTO)

„Wir sind bunt.“ Das ist das Jahresmotto 2019 derAustauschorganisation Experiment e.V. mit Sitz in Bonn. Dergemeinnützige Verein zeigt damit, dass er sich für Vielfalt einsetzt– intern aber auch auf gesellschaftlicher Ebene.

So erklärt Dr. Till Büttner, Vorsitzender des Vereins: „Das

Jahresmotto 2019 „Wir sind bunt.“ zeigt die Vielfältigkeit und die

Werte der gemeinnützigen Austauschorganisation Experiment e.V. in

drei kurzen Worten. Experiment e.V. bietet eine große Bandbreite an

interkulturellen Programmen an, die für alle gesellschaftlichen

Gruppen Teilhabemöglichkeiten an einem interkulturellen Austausch

schaffen. Unterstützt wird Experiment e.V. von über 800 aktiven

Ehrenamtlichen, die durch ihre Diversität und ihr Engagement das Herz

des Vereins bilden. Darüber hinaus möchte Experiment e.V. mit dem

Jahresmotto auch ein starkes Zeichen setzen und sich gegen Rassismus

und Fremdenhass und für ein friedliches Miteinander einsetzen. Wir

stehen für Vielfalt statt Einfalt!“

Experiment e.V. plant für 2019 mehrere Initiativen, um die

Vielfalt im Verein und unter den Teilnehmenden zu fördern. So richtet

sich das Stipendienprogramm „USA for You“, das Experiment e.V. in

Kooperation mit der US-amerikanischen Botschaft und der

Robert-Bosch-Stiftung durchführt, ausschließlich an Haupt- und

Realschüler/innen, die unter den Teilnehmenden an einem

Schüleraustausch unterrepräsentiert sind. Es beinhaltet ein

Vollstipendium für einen zweiwöchigen USA-Aufenthalt in den

Osterferien. Außerdem soll die LGBTQ+-Community mithilfe von

speziellen Beratungsangeboten gestärkt werden.

Experiment e.V. hat zurzeit (Teil-)Stipendien für flexible

Freiwilligendienste, das Demi-Pair-Programm und Praktika im Ausland

ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 25. Januar. Wer sich

darüber oder über die Programmvielfalt von Experiment e.V.

informieren möchte, kann auf der Webseite des Vereins stöbern:

www.experiment-ev.de/wirsindbunt.

Über Experiment e.V.

Das Ziel von Experiment e.V. ist seit über 85 Jahren der Austausch

zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen.

Experiment e.V. ist gemeinnützig und das deutsche Mitglied von „The

Experiment in International Living“ (EIL). Kooperationspartner sind

u.a. das Auswärtige Amt, die Botschaft der USA, das Bundesministerium

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Deutsche

Bundestag, das Goethe-Institut und die Stiftung Mercator.

Pressekontakt:

Meike Schmidt, schmidt@experiment-ev.de, 0228 95722-23

