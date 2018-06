Wirtschaft: Renten-Moratorium jetzt (FOTO)

Heute nimmt die von der Bundesregierung eingesetzte zehnköpfigeRentenkommission ihre Arbeit auf. Sie soll bis Anfang 2020 Lösungenfür die Zukunft der Altersvorsorge erarbeiten. Unverständlich istallerdings: Noch bevor die Kommission ihre Arbeit ernsthaft beginnenkann, will die Große Koalition neue, teure Rentenleistungenverabschieden.

Gemeinsam mit der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände

(BDA) und den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industrie

fordert die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ein

Renten-Moratorium und somit den Aufschub aller derzeit geplanten

Rentenreformen bis mindestens 2020. Die von der Regierungskoalition

geplante Ausweitung der Mütterrente sowie die Eingriffe in die

Rentenformel bedeuten einen Bruch des Generationenvertrags. Die

Leistungsausweitung für derzeitige Rentner und rentennahe Jahrgänge

gehen einseitig zu Lasten der jüngeren und nachfolgenden

Generationen. Die Folgen des demografischen Wandels müssen aber

gerecht verteilt von allen Altersgruppen gemeinsam getragen werden.

Und damit die Renten auch in Zukunft so stabil und sicher bleiben wie

derzeit, dürfen sie nicht noch abhängiger von Steuereinnahmen werden.

Die Arbeitgeberverbände und die INSM fordern Bundesregierung und

Bundestag auf,

– die Gesetzesentwürfe zu doppelter Haltelinie, Mütterrente II und

Grundrente vor der Verabschiedung von der Rentenkommission

überprüfen zu lassen.

– die zusätzliche Ausweitung der Rentenleistungen in Deutschland

mindestens so lange zu verschieben, bis die Rentenkommission

ihre Ergebnisse vorgestellt hat.

Dieser Aufruf erschien heute in mehreren überregionalen

Tagesszeitungen. Den vollständigen Text sowie die Liste der

Unterzeichner finden Sie unter www.insm.de.

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein

überparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft in

Deutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftliche

Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und

Elektro-Industrie finanziert.

