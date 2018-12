Wirtschaftsexperten zur Wahl der Merkel-Nachfolge: Osten könnte von Kramp-Karrenbauer und Merz an CDU-Parteispitze profitieren

Ostdeutsche Wirtschaftsexperten sind verschiedener

Ansicht, welcher der Kandidaten für die CDU-Parteispitze der Beste

für den Osten ist. Prof. Reint E. Gropp, Präsident des

Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), favorisiert

im Gespräch mit dem MDR-Magazin „Umschau“ Annegret Kramp-Karrenbauer.

Prof. Joachim Ragnitz, stellvertretender Leiter der ifo Niederlassung

Dresden, hält Friedrich Merz für die beste Wahl. Jens Spahn wäre für

beide Wirtschaftsprofessoren kein Gewinn für den Osten.

Prof. Gropp hebt Kramp-Karrenbauers Offenheit beim Thema

Zuwanderung nach Deutschland besonders hervor. Das könnte nach seiner

Auffassung den Arbeitskräftemangel verhindern, der der deutschen

Wirtschaft wegen der Alterung der Gesellschaft droht. „Wir werden

durch die demografische Entwicklung schon in wenigen Jahren einen

massiven Verlust an Arbeitskräften haben. Und im Osten wird es noch

drastischer, weil die Bevölkerung hier bereits älter ist als im

Westen“, so Gropp. Das IWH rechnet ab 2028 mit einem

Arbeitskräfteverlust von etwa 300.000 Stellen pro Jahr. „Deshalb ist

Einwanderung für die Wirtschaftskraft von elementarer Bedeutung“,

betont Gropp. Aus seiner Sicht haben Merz und Spahn beim Thema

Migration zuletzt eher den Eindruck von stärkerer Abschottung

vermittelt.

Prof. Ragnitz sieht bei Friedrich Merz als Problemlöser für den

Osten Vor- und Nachteile. Positiv bewertet er die Sachkompetenz in

ökonomischen Fragen und seine marktradikalen Lösungen. Das könne

helfen, die zentralen wirtschaftspolitischen Probleme in

Ostdeutschland wie die Angleichung der Arbeitsverhältnisse, das Ende

der Braunkohle und generelle strukturelle Probleme zu lösen, so der

Ifo-Experte. Ein Nachteil ist für Ragnitz, dass Merz bislang kein

verstärktes Interesse am Osten gezeigt habe. „Kramp-Karrenbauer kennt

zwar den Osten besser. Sie verkörpert aber das System Merkel. Das ist

gerade im Osten etwas in Verruf geraten“, sagte er. Zudem ist für

Ragnitz der Kandidat Merz der, der enttäuschte CDU-Wähler von der AfD

zurückholen könnte. Davon gibt es gerade im Osten viele.

Unter Angabe der Quelle sofort frei

Umschau

Dienstags, 20.15 Uhr, MDR-Fernsehen

www.mdr.de/umschau | www.facebook.com/mdrumschau

Pressekontakt:

MDR, Achim Schöbel Tel.: (0341) 3 00 45 49,

E-Mail: achim.schoebel@mdr

Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell