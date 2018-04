Wissen zu bewegungsfördernden Maßnahmen in der Pflege auf einen Blick

Pflegebedürftige können erheblich von gezielter

Bewegungsförderung profitieren. Die neue Übersicht des ZQP hilft bei

der Auswahl passender Trainings in der stationären Pflege.

Regelmäßige Bewegung trägt erheblich zur Gesundheit und

Selbstständigkeit pflegebedürftiger Menschen bei. Sie hilft, geistige

und körperliche Fähigkeiten zu erhalten und Gesundheitsproblemen

vorzubeugen. Daher sollte Bewegungsförderung in der stationären

Pflege eine wichtige Rolle spielen.

Allerdings lässt sich in der Praxis häufig nur schwer einschätzen,

welche Interventionen aus dem unübersichtlichen Feld möglicher

Maßnahmen für die jeweiligen Bewohner geeignet sind. Auch an

Informationen zur Wirksamkeit der verschiedenen Programme ist – wenn

überhaupt – oft nur nach aufwändigen Recherchen zu gelangen. Das

Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) hat daher die Übersicht

„Bewegungsförderung in der stationären Pflege“ entwickelt. Sie bietet

wissenschaftlich fundierte Informationen zu 20 bewegungsfördernden

Maßnahmen.

Das neue ZQP-Angebot zeigt übersichtlich auf, welche

organisatorischen Voraussetzungen zur Umsetzung der

Trainingsprogramme erforderlich sind und wie diese durchgeführt

werden können. Zudem sind ist der aktuelle Kenntnisstand zur

Wirksamkeit der Konzepte dargestellt. Außerdem ist auf einen Blick

erkennbar, für welche spezifische Zielgruppe eine bestimmte

bewegungsfördernde Maßnahme geeignet ist. So können Interventionen

zum Beispiel gezielt für Bewohner mit und ohne körperliche oder

geistige Beeinträchtigungen ausgewählt werden. Einige Maßnahmen sind

auch für Menschen mit schwerer Demenz geeignet. Die Übersicht ist

klar strukturiert, die Inhalte sind schnell erfassbar und daher auch

gut für die Praxis geeignet.

„Bewegungsförderung ist ein wichtiger Aspekt gesundheitlicher

Prävention bei pflegebedürftigen Menschen. Sie kann dazu beitragen,

den Abbau körperlicher und geistiger Fähigkeiten zu verringern und

Alltagskompetenzen zu erhalten. Außerdem kann das Sturzrisiko gesenkt

und weiteren Gesundheitsproblemen vorgebeugt werden“, sagt Dr. Ralf

Suhr Vorstandsvorsitzender des ZQP. Allerdings sei in der Praxis

dringend zu beachten, dass pflegebedürftige Menschen auch das Recht

haben, nicht an Bewegungsförderung teilzunehmen: „Motivieren ist

wichtig und richtig – aber niemand darf gedrängt oder gar gezwungen

werden“, betont Suhr.

Deutlich wird durch die Aufbereitungsarbeit jedoch auch, dass es

derzeit bei vielen Konzepten der Bewegungsförderung in der Pflege an

Evidenz fehlt: Über die Wirksamkeit vieler Interventionen ist wenig

oder gar nichts bekannt. Und insbesondere für körperlich und geistig

stark eingeschränkte Menschen, z. B. mit fortgeschrittener Demenz,

sind bisher praktikable und wirksame Angebote Mangelware.

Die ZQP-Übersicht basiert auf einer Studie, die die Universität

Bielefeld im Auftrag der Stiftung durchgeführt hat sowie auf

ergänzenden Recherchen des ZQP.

Das Online-Angebot ist kostenlos unter www.zqp.de allen

Interessierten zugänglich.

