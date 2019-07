Wohnen ist eine soziale Frage

Zu den heute veröffentlichten Zahlen über die

Wohnungslosigkeit in Deutschland erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer:

Dass immer mehr Menschen wohnungslos sind, liegt am unzureichenden

Angebot an bezahlbarem Wohnraum. Und dieser Zustand vertieft die

soziale Spaltung in Deutschland. Denn Ärmere geben gemessen am

Haushaltseinkommen deutlich mehr für die Miete aus als besser

Verdienende. Doch Menschen müssen sich das Wohnen leisten können.

Eine Anhebung des Mindestlohns, die Zurückdrängung prekärer

Beschäftigung, eine Stärkung von Tarifverträgen sowie die Rückkehr zu

Renten, die den Lebensstandard sichern, sind hierfür unverzichtbar.

Dabei darf es aber nicht bleiben. Insbesondere muss der soziale

Wohnungsbau spürbar verstärkt werden. Auf keinen Fall darf dieses

Problem allein der Wirtschaft überlassen werden.

