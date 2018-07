Wohnregion wirkt sich auf EngagementÄlterer aus

Wenn Menschen älter werden, gewinnt die Wohnregion

an Bedeutung. Dies gilt auch bei der Ausübung von Engagement. Die

Gelegenheiten sich zu engagieren, die zuvor durch den Job bestanden,

fallen weg. Unter Umständen verringert sich auch der

Mobilitätsradius. Und die langjährige Verbundenheit mit dem Wohnort

kann den Wunsch, sich gerade hier zu engagieren, bestärken. Ob sich

ältere Menschen dann tatsächlich ehrenamtlich beteiligen, hängt auch

von der Infrastruktur in der Wohnregion ab.

Freiwilliges Engagement ist eine wichtige Facette sozialer

Teilhabe. Es kann im Alter zunehmend dazu beitragen, dass sich

Menschen weiterhin am öffentlichen Leben beteiligen. Es befördert die

soziale Einbindung und wirkt sich auf die Lebenszufriedenheit aus. Ob

sich Personen auch im Alter noch für andere engagieren wollen und

können, hängt bekanntlich u. a. von ihrer Gesundheit, ihrer Bildung

und ihrer finanziellen Situation ab. Aber auch die Wohnregion mit

mehr oder weniger guten Gelegenheitsstrukturen und Handlungsräumen

für freiwilliges Engagement spielt hier eine Rolle.

Analysen mit Daten des Deutschen Freiwilligensurveys, der die

Charakterisierung von Wohnregionen etwa anhand des

Bruttoinlandsproduktes (BIP) erlaubt, zeigen: In Wohnregionen, die

wirtschaftlich gut aufgestellt sind, engagieren sich Menschen ab 65

Jahren häufiger als in Regionen, die finanziell eher schlecht

dastehen. Mit einer guten finanziellen Ausstattung der Wohnregionen

gehen in der Regel mehr Möglichkeiten für Ältere einher sich zu

engagieren als in wirtschaftlich schwachen Regionen.

Insbesondere ältere Menschen, deren eigene finanzielle Situation

schlecht ist, sind von fehlenden Gelegenheiten für freiwilliges

Engagement betroffen: Sie engagieren sich besonders selten, wenn sie

zudem in Wohnregionen leben, die finanziell schlecht ausgestattet

sind.

Umgekehrt fördert es das Engagement finanziell schwächerer

Personen, wenn die Einkommenssituation in der Region insgesamt gut

ist. „Beides macht deutlich, wie wichtig die durch die Kommunen

geschaffenen Rahmenbedingungen für das Engagement älterer Menschen

sind. Regionen können durch eine gute Infrastruktur, öffentlichen

Personennahverkehr und eine Kultur der Partizipation viel dazu

beitragen, dass Ältere – auch finanziell schwächere Personen – sich

engagieren und teilhaben können“, sagt Dr. Claudia Vogel, eine der

Autorinnen der Studie und Wissenschaftlerin am Deutschen Zentrum für

Altersfragen. Dazu zählen niedrigschwellige Engagementmöglichkeiten

in Vereinen und gute Informationsangebote über Möglichkeiten sich in

der Region zu beteiligen. Im Hinblick auf Ältere mit

Mobilitätseinschränkungen ist auch über spezifischere Angebote wie

individuelle Mitfahrgelegenheiten oder Bring- und Abholdienste

nachzudenken.

Die Analysen von Julia Simonson und Claudia Vogel sind detailliert

im Kapitel „Regionale und sozialstrukturelle Aspekte des freiwilligen

Engagements im Alter“ in „Arbeit im Alter. Zur Bedeutung bezahlter

und unbezahlter Tätigkeiten in der Lebensphase Ruhestand“, Scherger,

S. u. Vogel, C. (Hrsg., 2018), veröffentlicht.

Der Deutsche Freiwilligensurvey (FWS) ist eine repräsentative

Befragung zum freiwilligen Engagement in Deutschland, dessen

wissenschaftliche Leitung beim Deutschen Zentrum für Altersfragen

liegt und die aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert wird.

