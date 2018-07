Wolfgang Messner ist neuer Chefredakteur des „Wirtschaftsjournalist“ (FOTO)

Susanne Lang hat sich nach knapp drei Jahren als Chefredakteurindes „Wirtschaftsjournalist“ in Karenz verabschiedet. Ihre Aufgabe hatWolfgang Messner übernommen, der schon bisher als freier Autor fürdas Branchenmagazin gearbeitet hat. Messner war zuvor alsKorrespondent und Redakteur der „Stuttgarter Zeitung“ tätig. Unteranderem hat er als Investigativ-Autor gearbeitet, zuletzt auch für„kress pro“ im Medienfachverlag Oberauer. „Ich wünsche WolfgangMessner viel Erfolg in seiner neuen Funktion. Susanne Lang danke ich.Sie hat mit großem Engagement den „Wirtschaftsjournalist“ noch klarerpositioniert und dabei auch die Auflage erhöht“, sagte HerausgeberJohann Oberauer anlässlich des Wechsels in der Redaktionsleitung.Der „Wirtschaftsjournalist“ spricht die Finanz- undWirtschaftsjournalisten in Deutschland, Österreich und in der Schweizan. Die Titelgeschichte in der jüngsten Ausgabe beschäftigt sich miteiner existenzbedrohenden Monsterklage. Wegen einer Wirtschaftsstorysind die „Süddeutsche Zeitung“ und zwei ihrerInvestigativ-Journalisten von einem Unternehmer auf 78,5 MillionenEuro verklagt.

Bülend Ürük zieht sich für ein halbes Jahr aus der Chefredaktion

von kress.de und newsroom.de zurück, um sich auf ein länger geplantes

Weiterbildungs-Sabbatical zu konzentrieren. In dieser Zeit wird er

allerdings sowohl kress.de als auch kress pro als Autor zur Verfügung

stehen. „Bülend Ürük hat über Jahre mit viel beachteten Beiträgen das

Profil unseres Medienhauses deutlich geschärft. Ich wünsche ihm in

den nächsten Monaten eine spannende und erkenntnisreiche Zeit und

freue mich auf seine Rückkehr als Chefredakteur“, sagte Oberauer.

Ines Herrera übernahm mit Jahresmitte die Leitung der Vermarktung

von „Druck & Medien“. Dieser Titel im Medienfachverlag Oberauer

richtet sich an die Führungskräfte bei Druckereien. Ines Herrera hat

langjährige internationale Erfahrung in der Vermarktung und im

Verkauf. Sie soll unter anderem Großprojekte und die weitere

internationale Vernetzung von „Druck & Medien“ vorantreiben.

Herausgeber Johann Oberauer wünscht auch ihr viel Erfolg für diese

anspruchsvolle Tätigkeit.

