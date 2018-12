ZAV 2018: Rekrutierung ausländischer Fachkräfte erfolgreich fortgesetzt (FOTO)

Seit 2011 berät und vermittelt die Zentrale Auslands- undFachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit Fachkräfte aus demAusland, die eine Beschäftigung in Deutschland suchen. 2018 hat dieZAV 2.264 Fachkräften aus dem Ausland zu einer ausbildungsadäquatenTätigkeit in Deutschland verholfen. „Das bedeutet ein Plus von knapp30 Prozent gegenüber den Ergebnissen von 2017″, unterstreicht ManfredJäger, Vorsitzender der Geschäftsführung der ZAV. Mit mehr als150.000 Anfragen registrierte die ZAV 2018 in ihrem VirtuellenWelcome Center auch eine steigende Zahl von Interessenten aus demAusland auf der Suche nach Informationen zu einer Beschäftigung inDeutschland. „Wir werden 2019 unsere Aktivitäten zur gezieltenAnsprache von Fachkräften weltweit weiter ausbauen, um Unternehmen inDeutschland angesichts von Fachkräfteengpässen im Land eineStellenbesetzung mit ausländischen Fachkräften zu ermöglichen“, sagteJäger. „Das von der Bundesregierung geplanteFachkräfteeinwanderungsgesetz kann hier Rahmenbedingungen derRekrutierung erleichtern.“

Das Virtuelle Welcome Center der ZAV ist die zentrale Anlaufstelle

für einwanderungsinteressierte Fachkräfte sowie für Ausbildungs- und

Studienplatzsuchende aus dem Ausland. Zwei Drittel der 150.000

Anfragen liefen telefonisch ein, etwa ein Viertel kam per E-Mail. Die

individuelle Beratung der Interessenten erfolgte darüber hinaus auch

über Textchats und Skype-Gespräche, zumeist auf Deutsch oder

Englisch, in Einzelfällen auch in zehn weiteren Fremdsprachen. 2018

führte die ZAV zusätzlich regelmäßige Online-Workshops ein. Bequem

von den Rechnern von zuhause aus können Interessenten weltweit

Vorträge zu „Arbeiten und Leben in Deutschland“ sowie „Erfolgreich

bewerben in Deutschland“ verfolgen und über Sprach- oder Textchat

Fragen stellen. „Wenn Bewerber weitergehend interessiert sind, bieten

wir anschließend individuelle Beratungstermine an. Auf diesem Wege

gewinnen unsere Beraterinnen und Berater weitere Kandidaten für die

Vermittlung auf einen Arbeitsplatz in Deutschland“, erläutert Manfred

Jäger.

Mehr als 40 Prozent der Fachkräfte aus dem Ausland, die mit

Unterstützung der ZAV 2018 eine Beschäftigung in Deutschland

aufnahmen, kamen aus anderen EU-Staaten. Spanien, Italien, Bulgarien,

Kroatien sowie Polen und die Slowakei zählen zu den häufigsten

Herkunftsländern (vgl. Grafik). „Mit den Philippinen, Serbien,

Bosnien-Herzegowina und Brasilien sind jedoch auch Nicht-EU-Staaten

untern den Top Ten der Herkunftsländer unserer neuen Fachkräfte,“

hebt Manfred Jäger hervor. „Wir werden im nächsten Jahr unsere

Rekrutierungsaktivitäten in diesen und weiteren Drittstaaten

intensivieren, da wir angesichts der Demografie-Entwicklung von einer

steigenden Nachfrage der Unternehmen in Deutschland nach Fachkräften

aus dem Ausland ausgehen.“

„In Absprache mit unseren Partnern im Ausland führen wir auch

Rekrutierungsveranstaltungen vor Ort durch, um gezielt Bewerber

anzusprechen“, so Jäger. „Grundlage der Bewerbersuche ist die

Engpassanalyse der Berufe sowie die konkrete Nachfrage von

Arbeitgebern in Deutschland. Entsprechend gestaltete sich 2018 das

Berufsspektrum der Fachkräfte, die über die ZAV 2018 nach Deutschland

kamen. Fast 40 Prozent von ihnen sind in den Gesundheitsberufen

tätig. Ein Viertel der rekrutierten Fachkräfte nahmen eine Tätigkeit

im Hotel- und Gaststättengewerbe auf, etwa 8 Prozent übt Bau- und

Handwerksberufe aus. Jeweils etwa 7 Prozent waren Fachkräfte in IT-

und Ingenieurberufen. Verkehrs- und Logistikberufe stellten 6 Prozent

der neuen Fachkräfte.

Bei der Vermittlung achtet die ZAV darauf, dass die Bewerber aus

dem Ausland nicht zu schlechteren Bedingungen eingestellt werden als

vergleichbare deutsche Arbeitnehmer. Dabei erhöhen Arbeitgeber ihre

Chance, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, wenn sie diesen genau

auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote machen. Denn gerade

Fachkräfte in Engpassberufen können meistens zwischen mehreren

Jobangeboten wählen – innerhalb Deutschlands und international.

„Insbesondere bei den Gesundheitsberufen ist uns wichtig, dass wir

nicht in Ländern aktiv werden, die selbst einen Mangel an Ärzten und

Pflegekräften haben,“ unterstreicht Manfred Jäger.

Hintergrund:

Die ZAV ist die Ansprechpartnerin in der Bundesagentur für Arbeit

für den internationalen Arbeitsmarkt. Sie informiert und berät

Fachkräfte aus dem Ausland zu Arbeits- und Lebensbedingungen in

Deutschland und vermittelt geeignete Bewerberinnen und Bewerber bei

bestehender Nachfrage an Unternehmen in Deutschland. Die ZAV ist

einer der Partner hinter „Make it in Germany“

(www.make-it-in-germany.com), dem offiziellen Portal der

Bundesregierung für Fachkräfte aus dem Ausland.

Pressekontakt:

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)

Bundesagentur für Arbeit

Pressestelle

Dr. Beate Raabe

Tel: 0228 713-1350

E-Mail: zav.presse@arbeitsagentur.de

www.zav.de

Original-Content von: Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), übermittelt durch news aktuell