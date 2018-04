ZDF-Politbarometer April II 2018 / US-Strafzölle: Mehrheit befürchtet großen Schaden für deutsche Wirtschaft / SPD unter Nahles: Zweifel an erfolgreicher Führung (FOTO)

Wenn die noch bis Anfang Mai ausgesetzten US-Strafzölle auf

europäische Produkte eingeführt werden, würde das für 63 Prozent der

Befragten der deutschen Wirtschaft sehr stark oder stark schaden. 34

Prozent erwarten in diesem Fall nicht so große oder keine negativen

ökonomischen Auswirkungen (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden

jeweils „weiß nicht“). Sollten von den USA Strafzölle verhängt

werden, haben die Europäische Union und andere Staaten ihrerseits mit

Handelshemmnissen gedroht. 50 Prozent befürchten, dass diese

Auseinandersetzungen zu einem weltweiten Handelskrieg führen werden,

46 Prozent glauben das nicht.

Deutsch-amerikanische Beziehungen: schlechter Zustand – große

Bedeutung

Zwischen dem momentanen Zustand der deutsch-amerikanischen

Beziehungen und der Bedeutung, die ihnen zukommt, herrscht nach

Meinung der Befragten eine große Diskrepanz: Nur 34 Prozent

bezeichnen das Verhältnis zwischen den beiden Staaten als gut, eine

Mehrheit von 62 Prozent hält es für schlecht. Dabei betonen 92

Prozent der Deutschen die Wichtigkeit guter Beziehungen zu den USA,

lediglich 7 Prozent sehen das anders. Zudem bezweifeln mit 85 Prozent

jetzt noch deutlich mehr als vor einem knappen Jahr (Jun. I 2017: 69

Prozent), dass die USA unter Präsident Trump ein verlässlicher

Partner sind, wenn es um die Sicherheit Europas geht. Nur 12 Prozent

(Jun. I 2017: 25 Prozent) vertrauen darauf.

EU: Deutsche setzen auf deutlich engere Zusammenarbeit

Der Forderung des französischen Präsidenten Macron nach einer

deutlich engeren Kooperation auf EU-Ebene schließen sich 88 Prozent

der Befragten grundsätzlich an. 10 Prozent wollen das nicht, darunter

32 Prozent der AfD-Anhänger. Vor allem in den Bereichen Außenpolitik

(88 Prozent), Flüchtlingspolitik (88 Prozent) und Verteidigung (83

Prozent) spricht sich ein Großteil der Deutschen für „mehr Europa“

aus. In der Finanzpolitik fällt die Zustimmung etwas verhaltener aus,

hier sind 62 Prozent für eine viel engere Verzahnung innerhalb der

EU, 32 Prozent sind dagegen. Den Einsatz Angela Merkels für ein

starkes Europa bewertet eine Mehrheit von 59 Prozent als gerade

richtig, 26 Prozent wünschen sich hier mehr Engagement von der

Bundeskanzlerin und 12 Prozent weniger.

Friedenslösung für Syrien: EU stärker gefordert

Die meisten Befragten sehen in puncto Konfliktlösung für Syrien

Defizite auf Seiten der EU: 64 Prozent halten die Anstrengungen der

Staatengemeinschaft im Syrien-Friedensprozess für nicht ausreichend,

27 Prozent meinen, die EU setze sich dafür genug ein.

Projektion

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, könnte die

Union zulegen auf 34 Prozent (plus 1) und die SPD auf 20 Prozent

(plus 1). Die AfD bliebe unverändert bei 13 Prozent, die FDP würde

sich erneut verschlechtern auf 7 Prozent (minus 1), die Linke könnte

sich verbessern auf 10 Prozent (plus 1) und die Grünen müssten einen

Punkt abgeben auf 13 Prozent. Die anderen Parteien lägen zusammen bei

3 Prozent (minus 1). Wie bisher hätte damit neben einer großen

Koalition nur ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen eine

parlamentarische Mehrheit.

TOP TEN

Auf der Liste der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten

Politikerinnen und Politiker erhält erneut Wolfgang Schäuble die

beste Bewertung mit einem unveränderten Durchschnittswert von 1,9 auf

der Skala von +5 bis -5. Danach kommen Sigmar Gabriel mit 1,3 (Apr.

I: 1,3), Angela Merkel mit 1,3 (Apr. I: 1,1), Olaf Scholz mit 1,0

(Apr. I: 1,1) und Heiko Maas mit 0,9 (Apr. I: 0,7). Mit deutlichem

Abstand folgen in der unteren Hälfte der Liste, bei jeweils recht

ähnlichen Einstufungen, Andrea Nahles mit 0,3 (Apr. I: 0,2), Ursula

von der Leyen mit 0,3 (Apr. I: 0,3), Sahra Wagenknecht mit 0,2 (Apr.

I: 0,3) und Christian Lindner mit 0,2 (Apr. I: 0,2). Horst Seehofer

liegt bei 0,1 (Apr. I: 0,1) und ist damit erneut Schlusslicht.

Nahles und SPD: Zuversicht nur im SPD-Lager

Am Wochenende wurde Andrea Nahles zur neuen SPD-Parteivorsitzenden

gewählt. 39 Prozent aller Befragten und 52 Prozent der SPD-Anhänger

glauben, dass sie die Richtige für dieses Amt ist. Insgesamt 40

Prozent und 33 Prozent in den eigenen Reihen sind gegenteiliger

Meinung. Gut ein Drittel (34 Prozent) der Befragten erwartet, dass

die neue Vorsitzende die Partei erfolgreich in die Zukunft führen

wird, 52 Prozent trauen ihr das nicht zu. Die SPD-Anhänger sehen das

tendenziell anders, für 49 Prozent wird Nahles die Partei auf

Erfolgskurs bringen, 37 Prozent bezweifeln das. Ähnlich

unterschiedlich fallen die Einschätzungen hinsichtlich einer

Erneuerung der Partei aus: Während fast zwei Drittel (64 Prozent)

aller Befragten davon ausgehen, dass es der SPD nicht gelingen wird,

sich als Partei in der Großen Koalition zu erneuern (gelingt: 31

Prozent), sind 55 Prozent der SPD-Anhänger der Meinung, die Partei

werde das schaffen, 41 Prozent sind skeptisch.

Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer

Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der

Zeit vom 24. bis 26. April 2018 bei 1.285 zufällig ausgewählten

Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz-

als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist

repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der

Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/-

drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/-

zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 36

Prozent, SPD: 23 Prozent, AfD: 9 Prozent, FDP: 7 Prozent, Linke: 10

Prozent, Grüne: 14 Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF

am Freitag, 18. Mai 2018.

Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen

Frageformulierungen finden Sie auch auf www.forschungsgruppe.de.

