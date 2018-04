Saisonstart am Nepaltempel

Der Nepaltempel in Wiesent macht sich schön für die neue Saison: In den vergangenen Wochen waren wie jedes Jahr im Frühjahr Arbeiter dabei, am buddhistischen Himalaya-Tempel die Spuren des Winters zu beseitigen. Die kuriose Sehenswürdigkeit, rund 25 Kilometer östlich von Regensburg, entwickelt sich immer mehr zu einer der wichtigsten Touristenattraktionen in Ostbayern. Der Pavillon stand ursprünglich auf der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover und wurde in mehrjähriger Arbeit in Wiesent wieder aufgebaut.

Ab dem 29. April ist das fernöstliche Bauwerk, das 850 Nepalesen in Handarbeit aus Holz geschnitzt haben, an zwei Tagen pro Woche ? jeweils sonntags und montags sowie vereinzelt auch an Samstagen und an den Feiertagen ? der Öffentlichkeit zugänglich. Die Erlöse aus den Eintrittsgeldern in Höhe von 10 Euro pro Besucher, zwei Euro für Jugendliche bis 16 Jahre, gehen an die Stiftung ?Wasser für die Welt?. Mehr Informationen: https://www.nepal-himalaya-pavillon.de

