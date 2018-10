ZDF-Politbarometer Extra Bayern Oktober II 2018 / CSU bleibt im Stimmungstief – Grüne legen weiter zu / Zustimmung für Söder als Ministerpräsident geht deutlich zurück (FOTO)

Auch wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern muss die CSU mitsehr starken Verlusten rechnen, während die Grünen ein Rekordergebniserzielen könnten. Der SPD droht ein historisch schlechtesWahlergebnis. Die AfD dürfte erstmals und die Freien Wähler zumdritten Mal in den Landtag einziehen. Die FDP liegt knapp über derFünf-Prozent-Grenze, die Linke darunter.

Politbarometer-Projektionswerte:

Wenn schon jetzt die Wahl zum Landtag wäre, dann käme die CSU

zurzeit auf 34 Prozent (minus 1 im Vergleich zur Vorwoche), die SPD

auf 12 Prozent (unverändert), die Freien Wähler auf 10 Prozent

(unverändert), die Grünen auf 19 Prozent (plus 1), die FDP auf 5,5

Prozent (unverändert), die Linke auf 4 Prozent (minus 0,5) und die

AfD auf 10 Prozent (unverändert). Die anderen Parteien lägen zusammen

bei 5,5 Prozent (plus 0,5).

Von den politisch denkbaren Bündnissen hätte nur eine Regierung

aus CSU und Grünen eine sichere Mehrheit. Knappe parlamentarische

Mehrheiten sind rechnerisch auch für andere Koalitionsmodelle

möglich, darunter eine Koalition aus CSU und SPD und auch eine

Mehrheit ohne die CSU (Koalition aus Grünen, SPD, Freie Wähler und

FDP).

Bei der letzten Landtagswahl 2013 war die CSU auf 47,7 Prozent

gekommen, die SPD auf 20,6 Prozent, die Freien Wähler auf 9,0

Prozent, die Grünen auf 8,6 Prozent, die FDP auf 3,3 Prozent, die

Linke auf 2,1 Prozent und die anderen Parteien zusammen auf 8,7

Prozent.

Viele sind noch unsicher, ob und wen sie wählen wollen:

Insgesamt geben diese Projektionswerte, bei denen auch die

statistischen Fehlerbereiche von Umfragen zu berücksichtigen sind,

lediglich das Stimmungsbild für die Parteien zum jetzigen Zeitpunkt

wieder und stellen keine Prognose für den Wahlausgang am kommenden

Sonntag dar. Bis dahin kann es für die verschiedenen Parteien durch

unterschiedliche Mobilisierungserfolge noch zu Veränderungen kommen.

Zudem wissen 42 Prozent noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen

wollen. Aus diesen Gründen ist auch ein Scheitern der FDP an der

Fünf-Prozent-Hürde nicht auszuschließen.

Gewünschte/r Ministerpräsident/-in:

Bei der Frage, wen man lieber als Ministerpräsident/in in Bayern

hätte, wird CSU-Amtsinhaber Markus Söder jetzt nur noch von 46

Prozent (minus 8 im Vergleich zu letzter Woche) gegenüber der

SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen bevorzugt, für die sich 30

Prozent (plus 6) aussprechen (8 Prozent kennen Kohnen nicht). Im

Vergleich mit dem Spitzenkandidaten der Grünen, Ludwig Hartmann,

liegt Söder mit 44 Prozent (minus 4) gegenüber 23 Prozent (plus 4)

vorne, allerdings geben 20 Prozent an, dass sie Hartmann nicht

kennen.

Die Umfrage zu diesem Politbarometer-Extra wurde wie immer von der

Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews

wurden in der Zeit vom 10. bis 11. Oktober 2018 unter 1075 zufällig

ausgewählten Wahlberechtigten in Bayern telefonisch erhoben. Die

Befragung ist repräsentativ für die dortige wahlberechtigte

Bevölkerung. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40

Prozent gut +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10

Prozent gut +/- zwei Prozentpunkte. Das nächste bundesweite

Politbarometer sendet das ZDF am 19. Oktober 2018.

Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen

Frageformulierungen: www.forschungsgruppe.de

http://heute.de

http://twitter.com/ZDFpresse

http://facebook.com/ZDF

Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108,

pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 – 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/politbarometer

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell