ZDF-Politbarometer Februar II 2019: SPD bleibt trotz großer Zustimmung für Sozialpolitik im Umfragetief / Mehrheit: Deutsche IS-Kämpfer in Deutschland vor Gericht stellen (FOTO)

In den letzten Wochen haben die Sozialdemokraten an ihremprogrammatischen Profil gearbeitet und beschlossen, dass zukünftigdie Sozialpolitik für sie einen größeren Stellenwert bekommen soll,und sie wollen dafür auch mehr Geld ausgeben. Das finden 77 Prozentgut und nur 17 Prozent schlecht. (Rest zu 100 Prozent hier und imFolgenden jeweils „weiß nicht“). Eine Mehrheit von 53 Prozent allerBefragten glaubt zudem, dass ein solcher Kurs der SPD bei künftigenWahlen nutzen, und 7 Prozent glauben, dass er schaden wird. 36Prozent meinen, dass das keine großen Auswirkungen haben wird.

Kurs der CDU: Konservatives Profil und Verschärfung der

Flüchtlingspolitik

Die innerhalb und außerhalb der CDU immer wieder zu hörende

Forderung, dass die Partei ihr konservativ-traditionelles Profil

schärfen müsse, findet weder in der Gesamtheit aller Befragten noch

innerhalb der Unions-Anhängerschaft eine mehrheitliche Unterstützung:

Lediglich 34 Prozent aller Befragten und 41 Prozent der Anhänger der

CDU/CSU sprechen sich dafür aus (57 Prozent bzw. 56 Prozent sind

dagegen). Entsprechend glaubt auch nur jeweils eine Minderheit bei

allen Befragten und innerhalb des Unionslagers (41 Prozent bzw. 42

Prozent), dass ein konservativerer Kurs der CDU Erfolge bei Wahlen

bringen würde.

Dass die CDU unter der neuen Parteivorsitzenden Annegret

Kramp-Karrenbauer eine härtere Linie in der Flüchtlingspolitik

vertreten wird, glauben 44 Prozent. 49 Prozent erwarten das nicht. 57

Prozent wünschen sich eine Verschärfung der Flüchtlingspolitik der

CDU (dagegen: 34 Prozent).

Zusätzliche staatliche Ausgaben trotz erwarteter Finanzierungslücken

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat wegen zukünftig deutlich

zurückgehender Steuereinnahmen vor erheblichen Finanzierungslücken in

den nächsten Jahren gewarnt. Dennoch spricht sich eine Mehrheit von

55 Prozent aller Befragten für zusätzliche staatliche Ausgaben aus

(dagegen: 36 Prozent). Wenn es zu zusätzlichen Ausgaben kommt,

plädieren die meisten (63 Prozent) dafür, diese vor allem im Bereich

Bildung zu tätigen (Soziales: 28 Prozent, Digitalisierung: 6 Prozent,

Verteidigung: 3 Prozent).

Projektion Bundestagswahl

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würde sich die

Union auf 31 Prozent verbessern (plus 1) und die SPD nach ihrem

Zugewinn Anfang Februar wieder auf 15 Prozent zurückgehen (minus 1).

Die AfD käme auf 13 Prozent (plus 1), die FDP auf 7 Prozent (minus

1), die Linke auf 9 Prozent und die Grünen auf 20 Prozent. Die

anderen Parteien zusammen lägen bei 5 Prozent (alle unverändert).

Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen weiterhin als

einziges Zweier-Bündnis eine Mehrheit.

Top Ten

Auf der Liste der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker gibt

es keine größeren Veränderungen. An der Spitze liegt jetzt auf der

Skala von +5 bis -5 Wolfgang Schäuble mit einem unveränderten

Durchschnittswert von 1,5, danach folgen mit jeweils 1,4 und

Unterschieden lediglich im Hundertstelbereich Robert Habeck (Feb.I:

1,3), Angela Merkel (Feb.I: 1,5) und Annegret Kramp-Karrenbauer

(Feb.I: 1,3). Auf Platz fünf folgt Olaf Scholz mit 0,8 (Feb.I: 0,9),

danach Christian Lindner mit unveränderten 0,3, Friedrich Merz mit

0,1 (Feb.I: 0,3) und Sahra Wagenknecht mit 0,0 (Feb.I: 0,1). Weiter

im Negativbereich bleiben Andrea Nahles mit minus 0,4 (Feb.I: minus

0,2) und Horst Seehofer mit minus 0,7 (Feb.I: minus 1,0).

Projektion Europawahl

Obwohl bisher noch wenig von einem Europawahlkampf zu spüren ist,

sagen 44 Prozent aller Befragten, dass sie sich sehr stark oder stark

für die Europawahl interessieren (nicht (so) stark: 56 Prozent).

Damit liegt das Interesse an dieser Wahl höher als vor fünf Jahren

und fällt bei Anhängern der etablierten Parteien außer der FDP

überdurchschnittlich aus. Im Westen ist es größer als im Osten. Dies

alles hat auch Folgen für die Projektion: Wenn am nächsten Sonntag

wirklich Europawahl wäre, käme die Union auf 33 Prozent, die SPD auf

18 Prozent und die Grünen auf 19 Prozent, die Linke auf 8 Prozent,

die AfD auf 10 Prozent und die FDP auf 6 Prozent. Die anderen

Parteien zusammen lägen bei 6 Prozent.

Umgang mit IS-Kämpfern

In Syrien und im Irak sind auch viele deutsche IS-Kämpfer gefangen

genommen worden. Nach dem Abzug der Amerikaner könnten diese dort

wieder freikommen. US-Präsident Trump hat deshalb die europäischen

Staaten aufgefordert, ihre jeweiligen Gefangenen zurückzuholen. 61

Prozent aller Befragten sind der Meinung, dass Deutschland die

deutschen IS-Kämpfer zurückholen und sie hier vor Gericht stellen

soll. 32 Prozent sind gegen ein Zurückholen auch auf die Gefahr hin,

dass diese dann vor Ort freigelassen werden.

Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer

Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der

Zeit vom 19. bis zum 21. Februar 2019 bei 1.226 zufällig ausgewählten

Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz-

als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist

repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der

Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/-

drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/-

zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung der

Bundestagswahl: CDU/CSU: 34 Prozent, SPD: 17 Prozent, AfD: 9 Prozent,

FDP: 6 Prozent, Linke: 8 Prozent, Grüne: 23 Prozent. Das nächste

Politbarometer sendet das ZDF am Freitag, 15. März 2019.

Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen

Frageformulierungen finden Sie auch auf www.forschungsgruppe.de.

