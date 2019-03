ZDF-Politbarometer März II 2019 / Mehrheit gegen längeren Aufschub der Brexit-Entscheidung / Abschaffung der Zeitumstellung: Jeder Zweite für ganzjährige Sommerzeit (FOTO)

Wie es zwischen Großbritannien und der EU weitergeht, ist auch indieser Woche, in der ursprünglich der Austritt erfolgen sollte,völlig unklar. Fast drei Viertel der Befragten (73 Prozent) gehendavon aus, dass sich die Entscheidung über den Brexit noch längereZeit hinziehen wird. 14 Prozent glauben, dass es in den nächstenWochen zu einem ungeordneten Ausscheiden ohne Vertrag kommt, und 7Prozent rechnen mit einem geordneten Brexit mit Austrittsvertrag(Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils „weiß nicht“).Auch wenn die meisten einen längeren Aufschub der Brexit-Entscheidungerwarten, fänden das nur 25 Prozent gut, 67 Prozent fänden dasschlecht.

Haushalt 2020: Mehrheit unterstützt „schwarze Null“ Der

Haushaltsentwurf für 2020 sieht keine neuen Schulden vor. Um das zu

erreichen, sollen die Ausgaben des Bundes weniger stark steigen als

bisher geplant. Das trifft insgesamt und in allen

Parteianhängergruppen auf mehrheitliche Zustimmung (64 Prozent), nur

29 Prozent sprechen sich dagegen aus. Auch die Erhöhung der

Verteidigungsausgaben soll geringer ausfallen als vorgesehen. Knapp

die Hälfte der Befragten (46 Prozent) ist der Meinung, dass für den

Verteidigungsetat mehr Geld zur Verfügung gestellt werden soll, um

die Zusage an die NATO-Partner, bis 2024 die Mittel für Verteidigung

in Richtung 2 Prozent der Wirtschaftsleistung zu heben, nicht zu

gefährden. Ähnlich hoch (49 Prozent) ist der Anteil derer, die das

nicht für notwendig halten.

Projektion Bundestagswahl: Union und SPD verlieren Wenn am

nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, verschlechterte sich

die Union auf 30 Prozent (minus 1) und die SPD auf 15 Prozent (minus

1). Die AfD könnte auf 13 Prozent (plus 1) zulegen, ebenso die FDP

auf 9 Prozent (plus 1) und die Linke auf 9 Prozent (plus 1). Die

Grünen kämen unverändert auf 19 Prozent ,und die anderen Parteien

zusammen lägen bei 5 Prozent (minus 1). Damit hätte eine Koalition

aus CDU/CSU und Grünen weiterhin als einziges Zweier-Bündnis eine

Mehrheit.

Top Ten: Habeck auf Platz eins

Die Liste der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker wurde

Anfang März von den Befragten neu zusammengestellt. Wieder dabei sind

Heiko Maas und Markus Söder, Wolfgang Schäuble und Friedrich Merz

sind nicht mehr im Ranking vertreten. Die beste Bewertung auf der

Skala von +5 bis -5 erhält erstmals Robert Habeck mit einem

verbesserten Durchschnittswert von 1,4 (März I: 1,2). Auf Platz zwei

liegt Angela Merkel mit 1,3 (März I: 1,4). Mit deutlichem Abstand

folgen Heiko Maas mit 0,8, Olaf Scholz mit 0,8 (März I: 0,8) und

Annegret Kramp-Karrenbauer mit 0,8 (März I: 0,7). Danach kommen

Christian Lindner mit 0,4 (März I: 0,4), Sahra Wagenknecht, die sich

deutlich verbessert auf 0,3 (März I: minus 0,1) und Markus Söder mit

0,0. Im Negativbereich bleiben Andrea Nahles, die mit minus 0,1 (März

I: minus 0,4) klar zulegt, und Horst Seehofer mit minus 0,9 (März I:

minus 0,9).

Urheberrecht im Internet: Haftung der Internetplattformen Das

Europaparlament hat in dieser Woche die umstrittene

Urheberrechtsreform beschlossen. Internetplattformen wie YouTube

können in Zukunft bei Verletzungen des Urheberrechts haftbar gemacht

werden. Das begrüßen 41 Prozent aller Befragten, 16 Prozent lehnen

das ab, und ein großer Anteil von 43 Prozent traut sich darüber kein

Urteil zu. Die Einschätzung der Jüngeren fällt etwas anders aus: 35

Prozent der unter 30-Jährigen sind für die Haftung der

Internetplattformen bei Urheberrechtsverstößen, 35 Prozent dagegen,

und 30 Prozent können dies nicht beurteilen.

Projektion Europawahl

Weiterhin ist das Interesse an der Europawahl höher als vor fünf

Jahren: 41 Prozent (März 2014: 23 Prozent) sagen, dass sie sich

stark, und 59 Prozent (März 2014: 77 Prozent) dass sie sich wenig

oder gar nicht dafür interessieren. Wenn am nächsten Sonntag wirklich

Europawahl wäre, käme die Union auf 33 Prozent (minus 2 im Vergleich

zur Umfrage vor zwei Wochen), die SPD auf 18 Prozent, die Grünen auf

18 Prozent und die Linke auf 6 Prozent, alle jeweils unverändert. Die

AfD erhielte 10 Prozent (plus 1), die FDP bliebe konstant bei 7

Prozent und die anderen Parteien lägen zusammen bei 8 Prozent (plus

1). Die aktuell größte Herausforderung für die EU ist für 49 Prozent

der Befragten die Stärkung des Zusammenhalts in der

Staatengemeinschaft, 26 Prozent nennen die Bewältigung der

Flüchtlingsprobleme, 12 Prozent die Sicherung des Wohlstands der

Bürger und 10 Prozent die Bedeutung Europas in der Welt.

Ende der Zeitumstellung: Sommerzeit präferiert 2021 soll in der EU

die Zeitumstellung abgeschafft werden. Mit 52 Prozent wünscht sich

eine knappe Mehrheit der Befragten, dass bei uns dann ganzjährig die

Sommerzeit gilt, 39 Prozent bevorzugen die Winterzeit.

Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer

Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der

Zeit vom 25. bis zum 27. März 2019 bei 1.325 zufällig ausgewählten

Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz-

als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist

repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der

Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/-

drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/-

zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung der

Bundestagswahl: CDU/CSU: 33 Prozent, SPD: 17 Prozent, AfD: 7 Prozent,

FDP: 9 Prozent, Linke: 9 Prozent, Grüne: 22 Prozent. Das nächste

Politbarometer sendet das ZDF am Freitag, 12. April 2019.

Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen

Frageformulierungen auf www.forschungsgruppe.de

