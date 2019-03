Ein Ganzer Mann – Entwicklung und Zukunft der Männlichkeit. Eine integrale Perspektive

Männlichkeit befindet sich in einer Krise. Die Rollenmodelle von gestern kommen heute meist nicht mehr gut an. Niemand will es mit einem Macho oder Patriarchen zu tun haben. Doch der Softie als Gegenentwurf kann auch nicht wirklich überzeugen. Raymond Fismer macht sich auf eine Reise durch die Vergangenheit der Männlichkeit, um zu zeigen, dass es im Verlauf der Zeit nicht nur eine Art der Männlichkeit gegeben hat. Von der Steinzeit bis in die Postmoderne entfaltet sich eine ganze Stufenfolge von Männlichkeits-Bildern, die auch heute noch in jedem Mann auf die ein oder andere Weise lebendig sind. Der Autor baut auf diesen alten Mannesbildern auf, um zu zeigen, wie ein zukunftsfähiger Männertyp aussehen könnte.

Raymond Fismer erläutert in seinem inspirierenden Buch „Ein Ganzer Mann“ die Probleme heutiger Männerbilder und entwirft als Gegenbild dazu einen neuen Männertyp. Dieser setzt sich aus dem Besten aus allen Epochen zusammen und formt so „einen ganzen Mann“. Dieser neue Typ Mann verbindet geerdete Körperlichkeit mit modernem Intellekt, gesunde Aggression mit Einfühlungsvermögen und Verantwortlichkeit. Fismer erklärt einsichtsreich, warum der Mann heute so orientierungslos dasteht und entwirft die Grundlagen für ein Persönlichkeitswachstum hin zum Ganzen Mann. Es richtet sich vor allem an männliche Leser, die ihre Rolle in der Gesellschaft besser verstehen möchten, aber auch Frauen können von der Lektüre profitieren und die männliche Psyche besser kennenlernen.

„Ein Ganzer Mann“ von Raymond Fismer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-4463-7 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

