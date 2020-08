Zukunftsbeben Corona – was nun? – Gedanken und Anregungen zur Zukunftsgestaltung

Sowohl die Wirtschaft als auch das Sozialleben hat durch die Corona-Pandemie weltweit gelitten – und leidet in vielen Fällen immer noch. Manche Unternehmen wissen nicht, ob sie ihre finanziellen Krisen überwinden können und viele Menschen wissen nicht, wann sie wieder ein normales Leben führen können. Die Zukunft ist laut Josef Hülkenberg nicht nur ungewiss, sondern auch fragwürdig. Er erklärt, dass viele Menschen während des Lockdowns über ihr Leben und die Gesellschaft nachgedacht haben und sich Veränderungen wünschen. Der Autor macht klar, dass diese Veränderungen nicht von selbst geschehen werden, und dass die Menschen selbst etwas unternehmen müssen. Er zeigt in seinem Buch Wege auf, eigene Zielbilder auszuloten, sie zu reflektieren und konstruktiv in gesellschaftliche Debatten einzubringen.

Das Buch “Zukunftsbeben Corona – was nun?” von Josef Hülkenberg bietet den Lesern hilfreiche Ressourcen, damit sie sich selbst auf den Weg machen können. Anhand einer TIMELINE reflektiert der Autor Phänomene der aktuellen Krise und schöpft weitgehend noch unbekannte Methoden als Ressourcen der politischen Mitgestaltung. Sein Konzept der Bürgersalons fördert vertiefte politische Dialoge. Josef Hülkenberg zeigt, wie die Coronakrise als Chance genutzt werden kann für eine zukunftsfähige Neuorientierung der Gesellschaft.

