Zum Internationalen Frauentag am 8. März / Hunger trifft besonders Frauen und Mädchen

Zum internationalen Frauentag macht das

entwicklungspolitische Kinderhilfswerk terre des hommes darauf

aufmerksam, dass Frauen und Mädchen weltweit stärker von Hunger und

Mangelernährung betroffen sind als Männer und Jungen. Weltweit

hungern 821 Millionen Menschen, davon allein 200 Millionen in Indien.

Die Welternährungsorganisation FAO hat in ihrem 2018 veröffentlichten

Bericht festgestellt, dass in Afrika, Asien und Lateinamerika der

Anteil der Frauen, die hungern und mangelernährt sind, über dem der

Männer liegt.

»Hunger hat viele Ursachen. Ein entscheidender Faktor ist die

Ungleichheit der Geschlechter und die Diskriminierung von Frauen und

Mädchen«, erklärte Albert Recknagel, Vorstandssprecher von terre des

hommes. Die Ungleichheit der Geschlechter bedeutet für Mädchen in

armen Familien ein hohes Risiko. Das zeigt sich etwa im indischen

Bundesstaat Madhya Pradesh, wo terre des hommes schwangere Frauen und

Kleinkinder versorgt. »Jede zweite Frau ist dort mangelernährt. Die

Kindersterblichkeit ist enorm hoch, Mädchen sind dabei deutlich

gefährdeter als Jungen. 60 Prozent der an Hunger und Mangelernährung

gestorbenen Kinder sind weiblich, Mädchen haben deutlich geringere

Chancen, ihren fünften Geburtstag zu erleben«, so Recknagel. Bei

einer Schwangerschaft verschärft sich der Mangelzustand der Mutter,

die Babys werden schon im Mutterleib nicht ausreichend versorgt und

kommen untergewichtig auf die Welt.

»Entscheidend ist, dass Frauen mitbestimmen und ihren gerechten

Anteil bekommen«, so Albert Recknagel. »In Madhya Pradesh sorgt terre

des hommes dafür, dass 5.000 Babys und Kleinkinder und 3.000

schwangere Frauen genug zu essen haben und die Gemeinden mit Gemüse-

und Obstgärten langfristig ihre Ernährung sichern können. Dabei

stärken wir das Bewusstsein dafür, dass Frauen und Mädchen den

gleichen Wert haben und nicht erst dann essen, wenn die Männer satt

sind.«

Pressekontakt:

Für Rückfragen und Interviews: Wolf-Christian Ramm,

Telefon 05 41 / 7101-158, E-Mail c.ramm@tdh.de

Original-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell