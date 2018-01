Zum internationalen Tag der Handschrift – Stark machen für die Handschrift (FOTO)

Am 23. Januar 2018 wird weltweit der „Tag der Handschrift“

zelebriert und auf die Bedeutung der Handschrift im Alltag aufmerksam

gemacht. Doch wie steht es um die gute alte Handschrift? Wie sehr hat

sich der Alltag digitalisiert, ist Kindern eine flüssige und lesbare

Handschrift überhaupt noch wichtig? Eine Umfrage (1) von STABILO

Education zur „Relevanz der Handschrift im digitalen Zeitalter“

zeigt, dass trotz fortgeschrittener Digitalisierung Handgeschriebenes

nicht an Bedeutung verliert. Unbestritten ist, dass die Handschrift

einen wichtigen Grundstein für den späteren Lernerfolg bildet. Nach

Schätzung von Lehrkräften haben jedoch rund die Hälfte der Jungen und

ein Drittel der Mädchen Schwierigkeiten, eine gut lesbare, flüssige

Handschrift zu erlernen (2). STABILO Education engagiert sich seit

Jahren für die Förderung der Handschrift und ruft nun anlässlich des

„Tages der Handschrift“ bundesweit die Aktion #StarkeHandschrift aus.

Handschrift ist unverzichtbarer Bestandteil des Alltags

Die Ergebnisse der Umfrage belegen, dass die Handschrift kein

Auslaufmodell ist, sondern eine entscheidende Basiskompetenz im

Alltag darstellt. Zwar hat die Digitalisierung schon lange Einzug in

unseren Alltag gehalten, dennoch schreiben knapp 80 Prozent der

befragten Erwachsenen und über 93 Prozent der Kinder mehrmals täglich

mit der Hand. Digitalisierung und Handschrift sind also kein

Widerspruch. Circa 90 Prozent der Eltern und Kinder sind sogar

überzeugt, dass eine flüssige Handschrift die schulischen Leistungen

stark oder sehr stark positiv beeinflusst.

Wer schreibt, der denkt und lernt

Durch die Handschrift werden andere Gehirnregionen angesprochen

und feinmotorische Fähigkeiten trainiert als beim Tippen auf

digitalen Geräten. Durch das Schreiben von Buchstaben wird das

„motorische Programm“ für Buchstaben im Gehirn aktiviert, und dies

trägt zu einer besseren Merkfähigkeit bei. Wenn Kinder Buchstaben

schreiben, wird das „Lese-Gehirn“ stärker aktiviert als beim Tippen

auf einem Tablet. Aber die Bedeutung der Handschrift endet nicht mit

der Schule. Untersuchungen der Princeton-Universität und der

Universität von Kalifornien (3) haben gezeigt, dass mit der Hand

Geschriebenes besser im Gedächtnis verankert wird als Getipptes.

Stark machen für die Handschrift

Das erste selbst geschriebene Wort erfüllt Kinder mit großem

Stolz. Dass es dabei nicht zugleich um ein perfektes Schriftbild

gehen sollte, sondern um die für das Schreibenlernen so wichtigen

Bewegungsabläufe, zeigen zahlreiche Untersuchungen. Denn Schreiben

lernen ist vor allem Schreibmotorik lernen. „Kinder, deren

Schreibbewegungen noch nicht automatisiert sind (…), können Schrift

malen, aber sie können noch nicht schreiben. Dieses Malen von Schrift

beansprucht so viel Aufmerksamkeit, dass Kinder weder auf die

inhaltliche noch auf die sprachliche Gestaltung des Textes achten

können“, so Dr. Christian Marquardt, Motorik- und Handschriftexperte.

Um Kinder, Eltern und Pädagog(inn)en bei den Herausforderungen des

Schreibenlernens und -lehrens zu unterstützen, hat STABILO Education,

gemeinsam mit Motorik- und Pädagogikexperten, verschiedene

Übungshefte sowie Praxisbücher entwickelt, die spielerisch und

altersgerecht die Schlüsselkompetenzen der Schreibmotorik vermitteln.

Mit der Aktion #StarkeHandschrift macht STABILO Education nun

mobil und stattet Fachhändler bundesweit mit einem Aktionspaket rund

um die Themen Schreibmotorik und Stifthaltung aus. Im Aktionsmonat –

beginnend am 23. Januar – finden im Buch- und Schreibwarenhandel

Veranstaltungen statt, um mehr über die Handschrift und das

Schreibenlernen zu erfahren und spielerische Übungen auszuprobieren.

Auf der Website www.stabilo.com/de/StarkeHandschrift stellt STABILO

Education zusätzlich kostenloses Material zum Download bereit. So

kann auch in der Schule, im Kindergarten oder zu Hause die

Handschrift zelebriert und mit Spaß trainiert werden.

(1) fact Online-Umfrage, November 2016. Repräsentativ für Familien

mit Internetzugang. Teilnehmer: 1.187 Eltern und 536 Kinder der 1.

bis 4. Klasse.

(2) Lehrerumfrage des Schreibmotorik Instituts und des Deutschen

Lehrerverbandes, 2015.

(3) Mueller, Pam A., Oppenheimer, Daniel M. (June 2014): The Pen Is

Mightier Than the Keyboard. Advantages of Longhand Over Laptop Note

Taking, in Pschological Science.

http://pss.sagepub.com/content/25/6/1159.

