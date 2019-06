Zum Verfassungsschutzbericht 2018: Rechtsextremismus muss höchste Priorität im Innenministerium bekommen / Maßnahmen der Bundesregierung zeigen wenig Wirkung

Anlässlich der heutigen Vorstellung des

Verfassungsschutzberichtes 2018 fordert die Amadeu Antonio Stiftung,

der Bekämpfung des Rechtsextremismus höchste Priorität im

Innenministerium einzuräumen. Die rechtsextremen Strukturen und

Netzwerke sind Ergebnis jahrzehntelanger Verharmlosung.

In den letzten Jahren wurden mehr als ein dutzend

rechtsterroristischer Gruppen mit Feindeslisten und konkreten

Anschlagsplänen bekannt. Einige dieser Gruppen sind bis in Polizei

und Sicherheitsbehörden verstrickt. Die rechtsextremen und

rechtsterroristischen Netzwerke von heute sind das Ergebnis einer

jahrelangen Verharmlosung und Verkennung der größten Bedrohung

unserer Demokratie.

„Die Zeit unter Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen waren

verschenkte Jahre. Die Behörde hat ihre Glaubwürdigkeit verspielt.

Die zaghaften Reformen nach dem NSU haben zu keinem

Mentalitätswechsel in der Behörde geführt. Auch im aktuellen

Verfassungsschutzbericht wird die rechtsradikale AfD nicht als Gefahr

für die Demokratie benannt.“, sagt Anetta Kahane, Vorsitzende der

Amadeu Antonio Stiftung.

Maßnahmen der Bundesregierung zeigen wenig Wirkung

Die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung zeigen keine

erkennbare Wirkung in der rechtsextremen Szene. Stattdessen haben

Rechtsextreme zu neuem Selbstbewusstsein gefunden. Im aktuellen Klima

des Hasses, das durch Online-Hetze, vermehrte Drohungen gegen

Politiker und die demokratieverachtende Rhetorik der AfD getragen

wird, fühlen sich Rechtsextreme ermutigt, das demokratische Systems

auch mit Gewalt zu stürzen.

„Es ist ein naiver Glaube des Verfassungsschutzes, dass er die

rechtsextreme Szene kontrollieren und Informationen abschöpfen

könnte“, erklärt Kahane. „V-Leute sind nicht die Lösung, sondern Teil

des Problems. Die rechtsextreme Szene weiß, dass sie unter

Beobachtung steht und hat längst einen strategischen Umgang mit dem

Verfassungsschutz gefunden. Die Beobachtung durch den

Verfassungsschutz allein ändert gar nichts und ersetzt kein

politisches Handeln. Statt mehr Mittel zum Rechtsextremismus beim

Verfassungsschutz einzusetzen, braucht es dringend mehr Gelder für

Demokratieprojekte und Opferberatungen.“

Die Extremismusstrategie der Bundesregierung muss dringend

erneuert werden. Gegen Rechtsextremismus hilft nur eine Kombination

aus Prävention, Repression, entschlossenem politischen Handeln und

gesellschaftlicher Ächtung. Die Bundesprogramme gegen

Rechtsextremismus sollten sich nicht allein auf die Jugend

fokussieren und stärker auch ländliche Räume, das Internet und den

gefestigten Rechtsextremismus in den Blick nehmen. Es gilt,

rechtsextreme Netzwerke frühzeitig zu zerschlagen, Straftaten

konsequent zu verfolgen und Rechtsterrorismus auch als solchen zu

benennen und zu ahnden.

„Es ist unverständlich, dass es keine härtere Strafverfolgung

gegen rechtsextreme Netzwerke gibt, wenn diese Feindeslisten führen

und Waffendepots anlegen. Angriffe auf Politiker, Minderheiten und

Engagierte sind Angriffe auf die Demokratie, das Innenministerium

muss entsprechend handeln. Strukturen wie Combat 18 müssen endlich

verboten werden“, fordert Kahane.

Reichsbürger bekommen Zulauf

Es ist zu begrüßen, dass das Milieu der sogenannten Reichsbürger

und Souveränisten stärker in den Blick genommen wird. Wichtiger als

Zahlen über Personen zu erheben wäre es jedoch, den antisemitischen

Kern und die rechtsextreme Tradition der Ideologie in der

Präventionsarbeit in den Fokus zu rücken.

„Reichsbürger führen nicht nur einen –Papier-Krieg– gegen Justiz

und Verwaltung. Sie treten auch in persönlichen Gesprächen

aggressiv-kämpferisch auf. Immer mehr Menschen schließen sich dem

Denken der Reichsbürger an. Während einige Reichsbürger fiktive

Ein-Personen-Staaten gründen, organisieren sich andere in Gruppen und

werben um neue Mitstreiter. Die Reichsbürger und Souveränisten

greifen besonders in den ländlichen Raum. Viele Menschen sind im ganz

persönlichen Umfeld mit Reichsideologie konfontiert“, berichtet

Benjamin Winkler von der Amadeu Antonio Stiftung, der das Thema in

Sachsen bearbeitet.

Pressekontakt:

Robert Lüdecke, Pressesprecher der Amadeu Antonio Stiftung

030/240 886 16 – robert.luedecke@amadeu-antonio-stiftung.de

Original-Content von: Amadeu Antonio Stiftung, übermittelt durch news aktuell