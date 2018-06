ZDF-Politbarometer Juni II 2018 / Regierungsparteien verlieren – Opposition legt zu / Deutliche Ansehensverluste für Seehofer und Söder (FOTO)

Nach dem Asylstreit haben alle Regierungsparteien Einbußen zuverzeichnen. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre,käme die Union auf 32 Prozent (minus 1). Die SPD erreichte nur noch18 Prozent (minus 2). Zugewinne hätten dagegen die AfD mit 14 Prozent(plus 1), die FDP mit 9 Prozent (plus 1) und die Grünen mit 14Prozent (plus 1). Die Linke bliebe unverändert bei 10 Prozent und dieanderen Parteien erreichten zusammen erneut 3 Prozent. Neben einergroßen Koalition hätte damit von den derzeit politisch denkbarenBündnissen nur eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grüneneine parlamentarische Mehrheit.

Zufriedenheit mit Regierungsarbeit sinkt – Mehrheit will Merkel

weiter als Kanzlerin

Nach 64 Prozent vor drei Wochen sind jetzt nur noch 49 Prozent mit

der Arbeit der Großen Koalition alles in allem zufrieden, 44 Prozent

(Juni I: 29 Prozent) sind unzufrieden (Rest zu 100 Prozent hier und

im Folgenden jeweils „weiß nicht“). Der Kanzlerin bescheinigen 61

Prozent (Juni I: 64 Prozent) eher gute Arbeit, 37 Prozent (Juni I: 32

Prozent) stellen ihr ein schlechtes Zeugnis aus. Eine Mehrheit von 54

Prozent findet es gut, wenn Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt,

darunter 79 Prozent der CDU/CSU-Anhänger, 67 Prozent der Grünen-, 56

Prozent der SPD-, 49 Prozent der Linke-, 41 Prozent der FDP- und nur

12 Prozent der AfD-Anhänger. Insgesamt 41 Prozent wollen Merkel nicht

länger als Kanzlerin.

Flüchtlingsstreit: Große Mehrheit setzt auf europäische Lösung Das

Flüchtlingsproblem in Deutschland kann für 91 Prozent der Befragten

eher zusammen mit den anderen Ländern der EU gelöst werden. Nur 7

Prozent glauben, dass Deutschland das besser im Alleingang in den

Griff bekommt. Eine europäische Lösung, für die sich Angela Merkel

stark macht, wird der Bundeskanzlerin nach Meinung von 41 Prozent

gelingen, 53 Prozent bezweifeln das jedoch. Mehrheitlich

zuversichtlich zeigen sich in dieser Frage nur die Anhänger von

CDU/CSU (52 Prozent) und Grünen (55 Prozent).

CSU-Forderung: Zustimmung, aber Zweifel an Umsetzbarkeit

Die CSU fordert, dass Flüchtlinge, die bereits in anderen

EU-Ländern registriert sind, zukünftig an der deutschen Grenze

zurückgewiesen werden. Das stößt mit 58 Prozent mehrheitlich auf

Zustimmung, 36 Prozent sprechen sich dagegen aus. Die meisten

Anhänger von CDU/CSU (59 Prozent), SPD (52 Prozent), AfD (91 Prozent)

und FDP (74 Prozent) unterstützen die Forderung, die Linke-Anhänger

sind eher gespalten (gut: 43 Prozent; schlecht: 50 Prozent) und knapp

drei Viertel der Grünen-Anhänger lehnen das ab (gut: 23 Prozent;

schlecht: 74 Prozent). Große Zweifel gibt es aber an der

Umsetzbarkeit einer solchen Maßnahme. Gut zwei Drittel (68 Prozent)

glauben nicht, dass dies in der Praxis funktionieren wird. Lediglich

28 Prozent halten das für machbar. Diese Forderung der CSU befeuerte

auch den unionsinternen Streit um die Flüchtlingspolitik. Dass es der

CSU bei dem Streit vor allem um die Lösung des Flüchtlingsproblems

geht, meinen nur 28 Prozent. Für fast zwei Drittel (65 Prozent)

spielen hier die Chancen bei der Landtagswahl in Bayern die größere

Rolle. Diese Einschätzung teilen auch die Anhänger der CDU/CSU.

Schuld am Streit zwischen den Schwesterparteien ist für 10 Prozent

die CDU, für 38 Prozent die CSU und 45 Prozent meinen, es liege an

beiden gleichermaßen.

Getrenntes Antreten von CDU und CSU: Erwünscht, aber nicht

erwartet

Als Folge des Streits zwischen CDU und CSU könnte es sogar soweit

kommen, dass beide Parteien bei Wahlen in Deutschland künftig

getrennt antreten. 58 Prozent der Befragten würden dies begrüßen, 34

Prozent fänden das schlecht. Für ein Antreten von CDU und CSU in ganz

Deutschland sprechen sich vor allem die Anhänger der anderen Parteien

aus (SPD: 55 Prozent, AfD: 72 Prozent, FDP: 66 Prozent, Linke: 60

Prozent; Grüne 72 Prozent). Von den CDU/CSU-Anhängern befürworteten

dies 50 Prozent. Insgesamt erwarten aber nur 20 Prozent, dass es zu

einer solchen Entwicklung tatsächlich kommt, 71 Prozent gehen nicht

davon aus. Gut ein Viertel (26 Prozent) glaubt, dass aufgrund des

Zerwürfnisses in der Migrationsfrage die Regierung aus Union und SPD

zerbricht, 64 Prozent rechnen nicht mit einem Aus für die Große

Koalition.

TOP TEN: Seehofer und Söder rutschen ins Minus

Auf der Liste der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten

Politikerinnen und Politiker erhält erstmals Cem Özdemir die beste

Bewertung mit einem unveränderten Durchschnittswert von 1,1 auf der

Skala von +5 bis -5. Platz zwei belegt Olaf Scholz mit ebenfalls

unveränderten 1,0. Danach folgen Angela Merkel, die mit 0,9 (Juni I:

1,1) Einbußen hat und Heiko Maas, der sich mit 0,8 (Juni I: 1,0) auch

verschlechtert. Sahra Wagenknecht kommt auf 0,4 (Juni I: 0,6),

Christian Lindner auf 0,3 (Juni I: 0,2), Andrea Nahles auf 0,1 (Juni:

0,2) und Ursula von der Leyen auf 0,1 (Juni I: 0,1). Die beiden

CSU-Politiker im Ranking, Horst Seehofer und Markus Söder, werden

wesentlich schlechter eingestuft als zuletzt. Horst Seehofer wird

jetzt mit minus 0,3 (Juni I: 0,3) bewertet und verliert besonders

stark bei den Unionsanhängern. Markus Söder fällt auf minus 0,5

(Juni I: 0,1), den schlechtesten Wert für einen CSU-Politiker in den

Top Ten seit gut zehn Jahren.

Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer

Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der

Zeit vom 25. bis 28. Juni 2018 bei 1.290 zufällig ausgewählten

Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz-

als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist

repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der

Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/-

drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/-

zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 33

Prozent, SPD: 18 Prozent, AfD: 11 Prozent, FDP: 9 Prozent, Linke: 11

Prozent, Grüne: 15 Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF

am Freitag, 13. Juli 2018.

Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen

Frageformulierungen finden Sie auch auf

http://www.forschungsgruppe.de

http://heute.de

http://twitter.com/ZDFpresse

http://twitter.com/ZDF

http://facebook.com/ZDF

Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108,

pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 – 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/politbarometer

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell