Zupacken für ein grüneres Berlin! car2go Mitarbeiter säubern die Ufer des Spandauer Sees (AUDIO)

Ehrenamtliches Engagement mit Vorbildcharakter – car2go Initiative

ist Teil der BERLIN MACHEN – Aktionstage von wirBERLIN e.V.

Anmoderation:

Heute Vormittag, strahlend blauer Himmel um 10 Uhr 30 an der

Havelpromenade in Berlin-Spandau. Knapp 300 Menschen in knallblauen

T-Shirts aus den verschiedensten Ländern Europas versammeln sich, mit

Mülltüten, Spaten und Besen bewaffnet, am Ufer des Spandauer Sees.

Der Grund: Sie alle wollen dazu beitragen, die Hauptstadt ein wenig

sauberer machen. Das ehrenamtliche Engagement beruht auf einer

Initiative von car2go. Mitarbeiter aus 14 europäischen Standorten des

free-floating Carsharing-Unternehmens haben sich bereit erklärt, ihre

Arbeitszeit für ein grüneres und sauberes Berlin einzusetzen. Müll

sammeln, Unkraut jäten, Baumscheiben pflegen – für seinen ersten

Volunteering Day arbeitet car2go mit dem Verein wirBERLIN zusammen

und unterstützt damit den achten BERLIN MACHEN – Aktionstag, der noch

bis morgen (09.06.) stattfindet. Für Olivier Reppert (gesprochen

franz. Repper), Geschäftsführer der car2go Group GmbH, passt die

Aktion ideal zu den Werten, für die das Unternehmen seit seiner

Gründung vor zehn Jahren steht:

O-Ton Olivier Reppert

Ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass unsere Mitarbeiter helfen,

hier am Spandauer See zu reinigen, an der Aktion mitzumachen. Es ist

ganz wichtig für uns, nicht nur für die Stadt und den Einwohnern

Mobilität zu geben, sondern auch was zurückzugeben. Heute geben wir

der Umwelt was zurück und helfen, Berlin grüner zu machen. (0–24)

Seit acht Jahren engagieren sich Berlinerinnen und Berliner an den

Aktionstagen BERLIN MACHEN für ihre Parks, Plätze, Seen und Kieze.

Dass die car2go Mitarbeiter heute rund 1.800 Arbeitsstunden in die

gute Sache investieren und sich so für das Gemeinwohl in der

Hauptstadt einsetzen, hat für Regine Günther absoluten

Vorbildcharakter. Die Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

in Berlin sagte zum Startschuss des heutigen Volunteering Day von

car2go am Vormittag:

O-Ton Regine Günther

Wunderbar, das Engagement von Unternehmen und Zivilgesellschaft.

Berlin sauber zu machen ist genau das, was wir brauchen. Wir selber

vom Senat starten ja sehr viele Initiativen, um Müll gar nicht erst

entstehen zu lassen, um ihn schnell wegzubringen, aber es führt kein

Weg daran vorbei, dass die Bürgerinnen und Bürger auch selbst aktiv

werden hier, ein Bewusstsein entwickeln, nicht ihren Müll in die

Landschaft zu werfen, sondern an die entsprechenden Stellen. Und hier

ist ein wunderbares Zeichen, dass die Menschen Verantwortung

übernehmen. (0–30)

Für die Mitarbeiter des Carsharing-Unternehmens ist die Teilnahme

an der Säuberungsaktion im Grunde eine Herzensangelegenheit.

Schließlich ist car2go für sein nachhaltiges Konzept des Auto-Teilens

ohne feste Mietstationen bekannt. Gerade weil es Teil der

Unternehmensphilosophie ist, Städte durch Carsharing langfristig

grüner zu machen, waren alle von der Aktion sofort begeistert:

O-Ton Umfrage car2go-Mitarbeiter

Sehr schön, einfach einen Teil zurückzugeben. Ich glaube, wenn wir

fertig sind, haben wir etwas Gutes getan. / Gefällt uns sehr gut, vor

allem, dass es eine Sache ist für einen guten Zweck. Dadurch wird man

sich bewusst, wie viele Sachen eigentlich auf dem Boden landen, dass

bei einem Mittagessen im Park zum Beispiel man doch den Müll

mitnehmen soll. Ich hab hier ganz viele Sachen gefunden, wo man

einfach nur meint: Wie kommen die hier her? / Wir machen das nicht

nur für Berlin, sondern für uns und für unsere Zukunft. Wir machen

das für alle. / ich finde das eine großartige Idee und es macht Spaß

und ist auch mal was anderes. Wir sind im Team und im Team

zusammenzuarbeiten ist sowieso klasse. / Ich finde das ganz witzig,

wie haben viel Spaß hier. Wir sammeln viel, besonders Bierkronkorken

und Zigaretten, und das machen wir jetzt alles wieder sauber. Wir

sind proud to share, wir teilen und verbessern das Leben in großen

Städten und das machen wir mit Mobilität und auch, um die Umwelt zu

schützen. Wir benutzen Elektrofahrzeuge und machen hier auch die

Straßen und die tollen Orte wieder sauber. Das passt sehr gut

zusammen. (1–07)

So viel Einsatz und Engagement freut natürlich auch die

Vorsitzende von wirBerlin e.V., Beate Ernst. Gerade am heutigen

„World Ocean Day“ hat dieses ehrenamtliche Anpacken eine große

Symbolwirkung:

O-Ton Beate Ernst

Wir sind extrem beeindruckt von der Menge der Mitarbeiter, was uns

aber ganz besonders freut ist die Internationalität der Agierenden

hier, denn wir haben ein globales Problem an dieser Stelle und wir

empfinden es als wirklich sehr, sehr gelungen, dass mit dieser

Internationalität dieses globale Problem an einem lokalen Ort

tatsächlich aufgegriffen werden kann. (0–25)

Abmoderation:

Mit gutem Beispiel voran: car2go Mitarbeiter aus ganz Europa

beteiligten sich heute am Volunteering Day des Unternehmens und haben

mitgeholfen, das Ufer des Spandauer Sees von Unrat, Müll und Unkraut

zu befreien. Berlin gehört zu den größten und erfolgreichsten

Standorten von car2go und weist mit 250.000 Kunden die weltweit

größte car2go Community auf. Damit reduzieren die Nutzer den ruhenden

Verkehr in der Großstadt deutlich und tragen mit ihrem

Mobilitätsverhalten langfristig zur nachhaltigen Entwicklung der

Stadt bei.

