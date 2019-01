Zur Sache Rheinland-Pfalz: Jetzt wird–s ernst! / Neue animierte Interview-Glosse im Politikmagazin des SWR Fernsehens ab Donnerstag, 24. Januar 2019, 20:15 Uhr (FOTO)

Was haben Malu Dreyer, Julia KIöckner, Andrea Nahles und einMainzer Fastnachtsnarr gemeinsam? Sie alle sind nicht nur ausRheinland-Pfalz, sondern sie werden ab Donnerstag, 24. Januar 2019,regelmäßig im landespolitischen Magazin des SWR Fernsehens „Zur SacheRheinland-Pfalz“ zu Gast sein: als animierte Comic-Figuren imInterview mit Moderatorin Britta Krane. Das Politikmagazin(donnerstags um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen) startet mit der neuenGlosse „Zur Sache: Jetzt wird–s ernst!“.

Die Idee: Computergenerierte Trick-Figuren interagieren mit der

Moderatorin im Studio in einer außergewöhnlichen Interviewsituation –

halb Comic, halb Realität. So wird zum Start der neuen Serie am 24.

Januar „Comic-Nahles“ zu Gast sein und sich den kritischen Fragen von

Moderatorin Britta Krane stellen. Die Interview-Glosse deckt mit

satirischen Mitteln hohle Phrasen auf und decouvriert politische

Inszenierungen.

Moderatorin interagiert mit Comic-Figur

Das neue Sende-Element funktioniert in Zusammenarbeit mit dem

Mainzer Filmproduktions- und Animationsunternehmen Quadrolux so: Bei

der Aufzeichnung interagiert die Moderatorin zunächst alleine im

Studio. Die Figur wird hinterher im Studio-Setting animiert. Dazu

kommen noch Elemente, die das reale Studio mit der Comic-Welt

verschmelzen lassen: Parteifähnchen, Herzchen, Boxhandschuhe oder

anderes.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig und setzen der

Fantasie in der neuen Interview-Glosse keine Grenzen. Stellt sich bei

der Auswahl der politischen Gäste nur noch die Frage nach der

Männer-Quote. Keine Angst, sie ist gewahrt, denn als vierte Figur

gibt es einen typischen Mainzer: den Narren im fastnachtlichen

Kostüm, der über Parteigrenzen hinweg das politische Treiben in der

literarischen Tradition der Meenzer Fassenacht analysiert und den

Größen des Landes den Spiegel vorhält.

„Zur Sache: Jetzt wird–s ernst!“ ab 24. Januar 2019 jeden

Donnerstag ab 20:15 Uhr im SWR-Fernsehen.

Das SWR-Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ berichtet über

die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,

Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen

politische Zusammenhänge verständlich werden.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren

einzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de und

www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,

sibylle.schreckenberger@swr.de

Original-Content von: SWR – Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell